۴ کشته و یک مصدوم در تصادف مرگبار سیریک

محمد مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه چهارشنبه، برخورد یک دستگاه خودروی سمند با یک کامیون تریلی در کیلومتر ۲ محور سیریک – میناب، حدفاصل جاده بندر سیریک به گروگ، به مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ سیریک گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه، متأسفانه هر چهار سرنشین خودروی سمند شامل یک مرد، دو زن و یک پسر بچه در دم جان باختند. همچنین راننده کامیون تریلی نیز مصدوم شد.

مدنی با بیان اینکه این سانحه بر اثر برخورد رخ‌به‌رخ دو خودرو رخ داده است، تصریح کرد: مصدوم این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان میناب منتقل شد.

گفتنی است این چندمین تصادف مرگبار در محور سیریک – میناب است و تکرار چنین حوادثی، ضرورت تسریع در اجرای اقدامات ایمن‌سازی این محور حادثه‌خیز را بیش از پیش آشکار می‌کند.