توافق وزرای بهداشت و ارتباطات برای دارورسانی اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت، دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط به امضای محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، و سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات، رسید.

در اجرای ماده (۸) و تبصره‌های ذیل آن و ماده (۲۲) تصویب‌نامه هیأت وزیران مورخ ۵ تیر 1401 و در راستای حمل و عرضه دارو از طریق سکوها (پلتفرم‌ها) و کسب‌وکارهای اینترنتی، این دستورالعمل میان دو وزارتخانه منعقد شد.

این اقدام با هدف حمایت از تولیدات دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال در حوزه سلامت، توسعه اقتصاد دیجیتال و بهبود ارائه خدمات برخط انجام شد. همچنین، دستورالعمل مذکور با استناد به اختیارات سیاست‌گذاری وزارت بهداشت بر اساس مواد ( 69 و 71) و برنامه هفتم توسعه، و با رعایت قانون داده‌ها و اطلاعات ملی و سایر الزامات قانونی از جمله ابلاغیه رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ به امضای طرفین رسید.