وزارت بهداشت به کدام تکالیفش در آمایش آموزش عالی عمل کرد؟

علی باقر طاهری نیا دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص فرایند اجرایی شدن «سند آمایش آموزش عالی» در وزارت بهداشت گفت: موضوع آمایش آموزش عالی بحث مهم روی میز نظام علم و فناوری کشور است این موضوع مهم و پرسابقه با ابعاد مختلف از ناحیه رهبر معظم انقلاب مکرر مورد تاکید قرار گرفته است و متخصصین معتقدند که ما به اجرای دقیق و درست آمایش آموزش عالی نیاز داریم.

وی با بیان اینکه آمایش آموزش عالی نیاز امروز، دیروز و فردای ما است افزود: مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امروز و در ادوار گذشته به این ضرورت اذعان داشتند، اما در مقام اجرا با موانع و چالش‌هایی مواجه بودند.

دبیر ستاد علم و فناوری ادامه داد: سند آمایش آموزش عالی در دو فصل در سال ۱۳۹۴ تدوین، مصوب و ابلاغ شد، فصل اول آن آمایش در حوزه سلامت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و فصل دوم آن آمایش در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است هر دو هم مربوط به سال ۱۳۹۴ هستند.

طاهری نیا ادامه داد: سند آمایش وزارت بهداشت در تاریخ ۸ اردیبهشت سال ۹۴ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ شد و دست کم چهار تکلیف برای وزارت بهداشت در این مقطع از زمان مشخص شد، تکلیف اول آن، منطقه بندی دانشگاه‌های ذیل وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی با هدف توزیع عادلانه منابع، ایجاد فرصت‌های برابر، توزیع ماموریت آموزشی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، جلوگیری از فعالیت‌های تکراری، استفاده از مزیت‌های منطقه‌ای تعیین شد که این سند هم اتفاقاً به پیشنهاد وزارت بهداشت وقت روی میز شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته و مصوب شده بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه وزارت بهداشت، این تکلیف را کامل اجرایی کرد، در گزارشی که معاون آموزشی وزارت بهداشت در جلسه ستاد علم و فناوری ارائه داد خودشان نیز صراحتا صادقانه اعلام کردند که برخی از تکالیف را ۶۰ تا ۷۰ درصد محقق کرده ولی این تکلیف ۱۰۰ درصدی محقق شده است.

طاهری نیا به تکلیف دومی که برای وزارت بهداشت در آمایش تعریف شده بود اشاره کرد و افزود: تکلیف دوم وزارت بهداشت در آمایش، تعیین سطوح عملکردی بود، دانشگاه‌های وزارت بهداشت همه از توانمندی و ظرفیت و قابلیت یکسان برخوردار نیستند پس بنابراین ضرورتی ندارد همه ماموریت یکسان داشته باشند، سطوح عملکردی یعنی اینکه برای برخی از دانشگاه ها تحقیقات، آموزش و فعالیت علمی در سطح منطقه و برای برخی در سطح ملی و برای برخی دیگر در سطح بین المللی تعریف شود، در این بخش هم وزارت بهداشت توفیقاتی داشته است و خوشبختانه سطح بندی انجام داده اند.

وی افزود: اکنون برخی دانشگاه‌ها ماموریت بین المللی دارند و برخی دانشگاه‌ها ماموریت ملی دارند که این هم به برکت این تصمیم درست و اهتمام وزارت بهداشت، محقق شده است.

دبیر ستاد علم و فناوری افزود: تکلیف سوم وزارت بهداشت در سند آمایش، ایجاد مجتمع‌های آموزش عالی سلامت است که این تکلیف نیز با توفیقات کمتر نسبت به ماموریت اول و دوم محقق شده است.

وی با اشاره به تکلیف چهارم وزارت بهداشت افزود: تکلیف چهارم وزارت بهداشت، ساماندهی واحدهای دانشگاهی موجود و طراحی واحدهای آتی بوده که توفیق وزارت بهداشت دراین مورد به دلایل مختلفی کم بوده است.

وی افزود: بحث منابع مالی، مداخله‌های غیر کارشناسی و بعضا مداخله‌های سیاسی و مسائلی از این دست مانع توفیق بیشتر وزارت بهداشت شده است.

طاهری نیا افزود: آخرین اقدامی هم که وزارت بهداشت درمان آموزش پزشک انجام داد، ارائه گزارش اجرایی سازی سندآمایش در جلسه ستاد علم و فناوری بود که مقرر شد، گزارش اجرایی سازی سند آمایش را با رویکرد اثربخشی مجدد تنظیم کنند تا در صحن شورا با حضور رئیس جمهور ارائه شود.