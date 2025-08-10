ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند آمایش آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دومین جلسه میز تخصصی ساماندهی و مأموریتگرایی مؤسسات آموزش عالی، با حضور اعضا در محل دبیرخانه شورای عالی برگزار شد.
در این نشست تخصصی که با حضور طاهرینیا، دبیر ستاد علم و فناوری، و دهقان، دبیر تخصصی ساماندهی و مأموریتگرایی مؤسسات آموزش عالی برگزار شد، گزارش جامعی از وضعیت اجرایی سند آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت ارائه شد.
طاهرینیا بر دو ضرورت اساسی در خصوص سند آمایش تأکید کرد؛ نخست، نیاز به روزآمدسازی این سند پس از گذشت ده سال از تصویب آن و دوم، سنجش اثربخشی اجرای سیاستها و ضوابط آن در بهبود نظام سلامت.
وی خواستار ارائه گزارشی جامع از نتایج حاصل شده در این مدت شد تا با بهرهگیری از تجربیات گذشته، سند بازنگری شود.
دبیر ستاد علم و فناوری همچنین از پایبندی نسبی وزارت بهداشت به سند آمایش و اجرای برنامهمحور آن تقدیر کرد و آن را یکی از نکات برجسته عملکرد این وزارتخانه دانست.
وی افزود: منطقهبندی واقعی و ایجاد فضای رقابتی در وزارت بهداشت که بر اساس سند آمایش شکل گرفته، باعث انگیزهبخشی به مناطق مختلف شده است.
در پایان، طاهرینیا به اهمیت کیفیت آموزش پزشکی در کشور اشاره کرد و گفت که این موضوع بهعنوان یک دستاورد ملی و بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین وی بر ضرورت تناسب رشتههای تحصیلی با نیازهای حوزه سلامت تأکید کرد که یکی از دغدغههای مهم وزارت بهداشت است.
