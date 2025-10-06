صعود «ترازانو» به جمع ۱۰ تولیدکننده برتر تایر در جهان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در بازار فعلی لاستیک خودرو در ایران، خریداران به دنبال محصولی هستند که عملکرد، ایمنی و طول عمر بالا را در کنار قیمت مناسب ارائه دهد. در این میان، برند ترازانو (Trazano) یکی از نام‌هایی است که در سال‌های اخیر توانسته اعتماد بازارهای جهانی، از جمله ایران را جلب کند. همزمان با راه یافتن این برند به جمع ۱۰ برند برتر تولیدکننده لاستیک در جهان، در این نوشته قصد داریم که به معرفی و بررسی تایر ترازانو بپردازیم.

کمتر کسی است که با نام ZC Rubber، غول صنعت تایرسازی چین، آشنا نباشد. این شرکت از سال ۱۹۵۸ در شهر هانگژو (Hangzhou) فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر به عنوان بزرگترین تولیدکننده تایر در چین و یکی از ده برند برتر جهان شناخته شده است.

ترازانو یکی از زیرمجموعه‌های کلیدی این کمپانی است که با تمرکز بر صادرات جهانی و تولید محصولاتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی، توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان برندهای چینی به دست آورد.

یکی از نقاط قوت لاستیک ترازانو، پوشش طیف وسیعی از کاربردها است. این برند برای هر نوع خودرو، از سواری گرفته تا ماشین‌های سنگین، گزینه‌های مناسبی ارائه می‌دهد:

PCR: تایر خودروهای سواری و شاسی‌بلند (SUV)

TBR: تایر کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و خودروهای نیمه‌سنگین

این گستردگی باعث شده تا ترازانو به عنوان برندی چند منظوره شناخته شود که می‌تواند نیاز بیشتر رانندگان و شرکت‌های حمل‌ و نقل را برآورده کند.

ZC Rubber طی سال های اخیر با سرمایه‌گذاری گسترده در تحقیق و توسعه (R&D) و بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن تولید، توانسته نام خود را در میان ۱۰ تولیدکننده برتر تایر جهان ثبت کند.

بر اساس گزارش سال ۲۰۲۲، این کمپانی در رتبه هشتم جهانی قرار گرفت و در سال ۲۰۲۳ نیز توانست جایگاه خود را حفظ کند. این ثبات عملکرد، نشانه‌ای از کیفیت پایدار و استراتژی بلندمدت برند ترازانو است.

ترازانو علاوه بر اینکه با قیمت رقابتی در بازار ارائه شده است، در طراحی و ترکیب مواد اولیه از فناوری‌های پیشرفته استفاده می‌کند. به همین دلیل، تایرهای این برند در شرایط مختلف آب‌وهوایی عملکرد قابل‌اعتمادی دارند.

برخی از ویژگی‌های شاخص لاستیک‌های ترازانو عبارت‌اند از:

طراحی آج‌های جهت‌دار برای افزایش چسبندگی در مسیرهای خیس و خشک

بلوک‌های مقاوم در بخش شانه برای کنترل بهتر و کاهش نویز جاده

استفاده از ترکیبات سیلیکا برای کاهش مقاومت غلتشی و صرفه‌جویی در سوخت

ساختار چندلایه با فناوری Full Cap Ply جهت تحمل وزن بالا و افزایش دوام

مقاوم در برابر حرارت، سایش و تغییرات دمایی

دارای تاییدیه استانداردهای ECE اروپا، DOT آمریکا و ISO ۹۰۰۱

ترازانو امروزه در بیش از ۱۲۰ کشور حضور دارد و محصولاتش در آسیا، اروپا، آمریکا و خاورمیانه عرضه می‌شود.

این برند با تمرکز بر ترکیب ایمنی، راحتی و قیمت منصفانه، توانسته رضایت مصرف‌کنندگان را در بازارهای رقابتی جهان جلب کند. بخشی از تولید ترازانو در تایلند انجام می‌شود؛ جایی که کارخانه‌های مدرن و خطوط تولید اتوماتیک آن زیر نظر ZC Rubber فعالیت دارند.

در بازار ایران نیز تایر ترازانو به واسطه کیفیت مطلوب، قیمت اقتصادی و گارانتی ۵ ساله توسط برند کورال تایر (Coral Tire) عرضه می‌شود.

