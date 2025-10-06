وعده تامین اجتماعی برای پرداخت مطالبات داروخانه ها

هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۷۰ همت اوراق گام به تامین اجتماعی تعلق گرفته، اما تا وقتی این اوراق به پول تبدیل شود؛ زمان می برد.

وی با اشاره به اظهارات یکی از مسئولین سازمان تامین اجتماعی که وعده داده در مهر ماه نسبت به تسویه ۴ ماه از مطالبات داروخانه ها اقدام خواهند کرد، افزود: عملی شدن وعده مسئولین تامین اجتماعی، منوط به نقد شدن اوراق است.

احمدی با انتقاد از گروکشی تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه ها، گفت: موضوع طلب تامین اجتماعی هیچ ربطی به داروخانه های بخش خصوصی ندارد و اگر این سازمان همان سهم 9 بیست و هفتم که بابت حق بیمه از بیمه شدگان دریافت می کند، به پرداخت مطالبات داروخانه ها اختصاص دهد؛ دیگر هیچ مشکلی پیش نمی آید.

وی با عنوان این مطلب که سازمان تامین اجتماعی در سال جاری هنوز ریالی به داروخانه ها پرداخت نکرده است، افزود: بروز این مشکل، باعث می شود مردم از خدمات مناسب بیمه ای محروم شوند و گروگانگیری مطالبات داروخانه ها، کار درستی نیست.