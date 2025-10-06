  1. استانها
  2. یزد
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

حسن‌پور: نظارت بر توسعه صنایع در محور مهریز به عقدا تشدید می‌شود

اشکذر- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و نظارت جدی بر توسعه صنایع پاک، به‌ویژه در محور مهریز به عقدا، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسن‌پور، صبح دوشنبه در جلسه شورای تأمین شهرستان اشکذر که در فرمانداری برگزار شد بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های داخلی شهرستان و تقویت این ظرفیت‌ها در راستای رشد و اعتلای منطقه تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع استقرار صنایع آلاینده، خاطرنشان کرد: ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده در محور مهریز به عقدا باید با جدیت پیگیری و همچنین نظارت‌های لازم در خصوص توسعه صنایع مستقر در این پهنه اعمال شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد همچنین در بخش پایانی از سخنان خود به مشکلات و کمبودهای دستگاه‌های تأمینی شهرستان اشاره کرد و افزود: موضوعات مرتبط با این چالش‌ها با دعوت از شورای تأمین شهرستان در ستاد استانی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است این جلسه باهدف بررسی مسائل امنیتی، اجتماعی و اقتصادی شهرستان اشکذر تشکیل شد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و امنیتی نیز در آن حضور داشتند.

