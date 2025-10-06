به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسن‌پور، صبح دوشنبه در جلسه شورای تأمین شهرستان اشکذر که در فرمانداری برگزار شد بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های داخلی شهرستان و تقویت این ظرفیت‌ها در راستای رشد و اعتلای منطقه تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع استقرار صنایع آلاینده، خاطرنشان کرد: ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده در محور مهریز به عقدا باید با جدیت پیگیری و همچنین نظارت‌های لازم در خصوص توسعه صنایع مستقر در این پهنه اعمال شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد همچنین در بخش پایانی از سخنان خود به مشکلات و کمبودهای دستگاه‌های تأمینی شهرستان اشاره کرد و افزود: موضوعات مرتبط با این چالش‌ها با دعوت از شورای تأمین شهرستان در ستاد استانی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است این جلسه باهدف بررسی مسائل امنیتی، اجتماعی و اقتصادی شهرستان اشکذر تشکیل شد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و امنیتی نیز در آن حضور داشتند.