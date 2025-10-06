به گزارش خبرنگار مهر، بازدید خبرنگاران از بوستان جنگلی چیتگر با حضور محمد جواد خسروی، شهردار منطقه ۲۲ برگزار شد.

شهردار منطقه ۲۲ تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احیای پارک جنگلی چیتگر گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات این منطقه، موضوع احیای پارک جنگلی چیتگر به‌عنوان یکی از تنفسگاه‌های غرب تهران است.

وی افزود: یکی از اصلی‌ترین معضلات در این پارک، نرسیدن آب کافی به درختان بوده که همین امر باعث شیوع آفت «سوسک چوب‌خوار» شده است.

خسروی با اشاره به اینکه عمده‌ترین مشکلات در دوران کرونا شکل گرفته، تصریح کرد: معضل اصلی ابتدا مربوط به کمتر از صد درخت بود و اگر همان زمان این تعداد درخت از پارک جابه‌جا می‌شدند، هزاران درخت دیگر آلوده نمی‌شدند. اما متأسفانه به‌دلیل تأخیر در اقدام، این آلودگی گسترش پیدا کرد و اکنون چندین هزار درخت درگیر آفت و تنش آبی شده‌اند و تعدادی نیز خشک شده‌اند.

شهردار منطقه ۲۲ خاطرنشان کرد: اگر در همان زمان جسارت به خرج می‌دادیم و درختان آلوده را جدا می‌کردیم، وضعیت پارک امروز بسیار بهتر بود. با این حال، تأکید ما این است که هیچ مجوزی برای قطع درختان پارک صادر نمی‌شود. تاکنون بالغ بر ۹ هزار درخت آلوده در پارک چیتگر جابه‌جا شده است تا از گسترش آفت به سایر بخش‌های پارک جلوگیری شود.

وی افزود: اگر این اقدام انجام نمی‌شد، ممکن بود تعداد درختان آلوده از چندین هزار به چندین صد هزار اصله درخت افزایش یابد. بخش عمده‌ای از درختان آلوده توسط منابع طبیعی جابه‌جا شده و تاکنون حدود ۹۰ درصد این درختان منتقل شده‌اند. خسروی تأکید کرد: جابه‌جایی درختان خشک نیز ضروری است، چراکه این درختان بستر مناسبی برای جذب آفت محسوب می‌شوند.

خسروی در ادامه از اجرای اقدامات زیرساختی برای رفع تنش آبی در پارک خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۰ کیلومتر لوله‌کشی در سطح پارک انجام شده تا آب‌رسانی به درختان به‌صورت کامل برقرار شود. همچنین از ۹ حلقه چاه موجود در پارک، تاکنون ۷ حلقه احیا و وارد مدار شده‌اند.

خسروی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی شهرداری منطقه ۲۲، احیای کامل پارک جنگلی چیتگر و حفظ این فضای سبز ارزشمند به‌عنوان یکی از ریه‌های تنفسی غرب تهران است.