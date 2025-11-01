به گزارش خبرنگار مهر، شهریار زمانی پور، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از خشکیدگی و قطع هزاران اصله درخت در پارک چیتگر به‌دلیل ضعف در آبیاری و بروز آفت سوسک پوست‌خوار خبر داد.

زمانی‌پور در ادامه اظهار داشت: متأسفانه به دلیل آبیاری نامناسب در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بخشی از درختان پارک چیتگر دچار ضعف و خشکیدگی شدند، به‌طوری که حدود ۹ تا ۱۰ هزار اصله درخت ناچار به قطع شدند.

وی درباره آثار موجود بر تنه درختان افزود: خطوط و گالری‌هایی که بر روی چوب درختان مشاهده می‌شود مربوط به خود درخت نیست، بلکه حاصل فعالیت سوسک‌های پوست‌خوار است که با حرکت در زیر پوست و ترکیب با شیره درخت، مسیر تغذیه را مسدود کرده و در نهایت موجب خشکی آن می‌شوند.

زمانی‌پور خاطرنشان کرد: در صورت انجام صحیح آبیاری و مراقبت‌های فنی، می‌توان از گسترش این آفت جلوگیری کرد. برخی از تصفیه‌خانه‌های اطراف نیز در تأمین بخشی از آب آبیاری درختان همکاری داشته‌اند.