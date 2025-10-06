به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین گردهمایی فرماندهان و مسئولان بسیج شهرداری تهران با عنوان «عهد یاران ۶»، با هدف تحکیم ارتباط تشکیلاتی میان فرماندهان بسیج شهرداری، هم‌افزایی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، بازخوانی ارزش‌ها و دستاوردهای دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و تقویت جهاد تبیین در بدنه مدیریت شهری برگزار شد.

در این برنامه همچنین بر نقش راهبردی ولایت فقیه در تداوم مسیر انقلاب اسلامی، ارتقای بینش دینی و بصیرت سیاسی بسیجیان شهرداری و گسترش فعالیت‌های تربیتی و معنوی در محیط کار تأکید شد.