برگزاری گردهمایی «عهد یاران ۶» با محوریت هم‌افزایی و تقویت جهاد تبیین

ششمین گردهمایی فرماندهان و مسئولان بسیج شهرداری تهران با عنوان «عهد یاران ۶» با هدف هم‌افزایی نیروهای بسیجی، تبیین نقش ولایت فقیه در نظام اسلامی و تقویت جهاد تبیین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین گردهمایی فرماندهان و مسئولان بسیج شهرداری تهران با عنوان «عهد یاران ۶»، با هدف تحکیم ارتباط تشکیلاتی میان فرماندهان بسیج شهرداری، هم‌افزایی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، بازخوانی ارزش‌ها و دستاوردهای دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و تقویت جهاد تبیین در بدنه مدیریت شهری برگزار شد.

در این برنامه همچنین بر نقش راهبردی ولایت فقیه در تداوم مسیر انقلاب اسلامی، ارتقای بینش دینی و بصیرت سیاسی بسیجیان شهرداری و گسترش فعالیت‌های تربیتی و معنوی در محیط کار تأکید شد.

