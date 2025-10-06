  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

رحمدل: ۲۱ دفتر مشاور املاک متخلف در زاهدان پلمب شدند

زاهدان - نماینده اداره‌کل راه و شهرسازی در کارگروه املاک و مستغلات سیستان و بلوچستان از پلمب ۲۱ واحد مشاور املاک متخلف در زاهدان طی سه ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمدل صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از پلمب ۲۱ واحد مشاور املاک متخلف در زاهدان طی سه ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد که ۶ بنگاه دیگر نیز در روزهای اخیر اخطار پلمب دریافت کرده‌اند.

نماینده اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: این اقدام در پی بازدیدهای میدانی مستمر اعضای کارگروه نظارت صورت گرفته و بنگاه‌هایی که اخطار دریافت کرده بودند، به دلیل عدم رفع نواقصی همچون نداشتن پروانه کسب، فعالیت خارج از چارچوب قانونی و عدم ثبت قراردادها در سامانه رسمی معاملات ملکی در نهایت پلمب شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی این طرح ساماندهی بازار املاک، جلوگیری از تخلفات، افزایش شفافیت و اعتماد در معاملات ملکی و حمایت از حقوق مردم و طرفین قراردادهاست، گفت: فعالیت بدون مجوز، نبود نظارت رسمی، عدم ثبت قراردادها و ناآگاهی مردم از حقوق قانونی خود می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات حقوقی، افزایش قیمت‌های غیرواقعی، واسطه‌گری سوداگرانه و حتی کلاهبرداری‌های ملکی شود.

رحمدل در کارگروه املاک و مستغلات سیستان و بلوچستان بیان کرد: مشاوران املاک واسطه‌های قابل اعتماد میان مردم و بازار مسکن هستند و باید با رعایت قوانین، مجوزهای لازم و ثبت رسمی معاملات نقش موثر و سازنده‌ای در آرام‌سازی بازار ایفا کنند که برخی از واحدهای متخلف با فعالیت غیرقانونی، چهره این صنف را خدشه‌دار کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بازرسی‌ها و برخورد قانونی با واحدهای بدون مجوز یا متخلف همچنان با جدیت ادامه دارد و در آینده نیز با هرگونه فعالیت غیرقانونی بدون اغماض برخورد خواهد شد از شهروندان خواست برای انجام معاملات ملکی تنها به مشاوران املاک دارای پروانه رسمی مراجعه کنند و از ثبت دقیق قراردادها در سامانه رسمی اطمینان حاصل کنند.

نماینده اداره کل راه و شهرسازی تاکید کرد: همچنین ضروری است فعالان صنف مشاوران املاک هر چه سریع‌تر نسبت به رفع نواقص، اخذ یا تمدید مجوزهای قانونی، آموزش مقررات جدید حوزه املاک و ثبت معاملات در سامانه‌های رسمی اقدام کنند تا ضمن جلوگیری از برخورد قانونی در ایجاد بازار سالم و شفاف مشارکت داشته باشند.

