سرهنگ علی رفیعی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های غیرقانونی در برخی قهوه‌خانه‌ها، گفت: متأسفانه تعدادی از قهوه‌خانه‌ها بدون داشتن مجوزهای لازم فعالیت می‌کنند و این مکان‌ها به پایگاه‌های مخفی شرط‌بندی و قمار شبانه تبدیل شده‌اند.

وی افزود: این واحدهای صنفی که معمولاً از ساعت ۱۲ شب تا صبح باز هستند، برخلاف قوانین موجود، فعالیت‌های غیرمجاز زیادی انجام می‌دهند که از جمله آن‌ها قمار و شرط‌بندی است.

سرهنگ رفیعی تأکید کرد: پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ، با جدیت تمام این قهوه‌خانه‌های غیرمجاز را تحت نظر دارد و در صورت دریافت گزارش، بدون اغماض برخورد قانونی انجام می‌دهد.

وی همچنین از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا غیرقانونی در قهوه‌خانه‌ها، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا امنیت و آرامش جامعه حفظ شود.