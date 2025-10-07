  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

برخورد پلیس با قهوه‌خانه‌هایی که محل‌ شرط بندی و قمار شده‌اند

پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ اعلام کرد: با قهوه‌خانه‌هایی که محل فعالیت‌های غیرقانونی مانند شرط‌بندی و قمار شبانه هستند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

سرهنگ علی رفیعی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های غیرقانونی در برخی قهوه‌خانه‌ها، گفت: متأسفانه تعدادی از قهوه‌خانه‌ها بدون داشتن مجوزهای لازم فعالیت می‌کنند و این مکان‌ها به پایگاه‌های مخفی شرط‌بندی و قمار شبانه تبدیل شده‌اند.

وی افزود: این واحدهای صنفی که معمولاً از ساعت ۱۲ شب تا صبح باز هستند، برخلاف قوانین موجود، فعالیت‌های غیرمجاز زیادی انجام می‌دهند که از جمله آن‌ها قمار و شرط‌بندی است.

سرهنگ رفیعی تأکید کرد: پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ، با جدیت تمام این قهوه‌خانه‌های غیرمجاز را تحت نظر دارد و در صورت دریافت گزارش، بدون اغماض برخورد قانونی انجام می‌دهد.

وی همچنین از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا غیرقانونی در قهوه‌خانه‌ها، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا امنیت و آرامش جامعه حفظ شود.

