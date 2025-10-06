به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه، دویست‌وهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهواز با محوریت بررسی طرح استیضاح شهردار برگزار شد. محمدمهدی مطیعی، رئیس شورای شهر اهواز، در ابتدای جلسه اعلام کرد: با وجود پس‌گرفتن دو امضا از سوی اعضا، به دلیل اعلام وصول رسمی درخواست استیضاح بر اساس تبصره ۲ ذیل ماده ۱۱۰، این جلسه به‌صورت قانونی تشکیل شده است.

مطیعی با تشریح روند جلسه گفت: در ابتدا، طراح اصلی طرح استیضاح، آقای شانه‌سازان، به مدت ۲۰ دقیقه فرصت دارد تا دلایل و مستندات خود را ارائه دهد. پس از آن، یک موافق و یک مخالف به ترتیب هرکدام ۱۰ دقیقه برای بیان دیدگاه‌های خود در اختیار خواهند داشت.

وی افزود: در ادامه، دومین موافق و دومین مخالف نیز هرکدام ۱۰ دقیقه زمان برای سخنرانی خواهند داشت. پس از پایان این بخش‌ها، شهردار اهواز یک ساعت فرصت خواهد داشت تا از عملکرد خود دفاع کند و به سوالات و انتقادات پاسخ دهد.

مطیعی بیان کرد: پس از اتمام دفاعیات شهردار، فرآیند رأی‌گیری انجام خواهد شد و نتیجه نهایی استیضاح اعلام می‌شود.