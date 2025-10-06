نیکونژاد: کمبود نیروی انسانی در سازمان آتش نشانی یزد یک مشکل جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی نیکونژاد گفت: علی رغم توجه ویژه شورای ششم به سازمان آتش نشانی و افزایش ۵ برابری اعتبارات و تجهیزات از سال ۱۴۰۰ تا کنون نسبت به ادوار گذشته شورا این سازمان هنوز با کمبودهای اعتباری و تجهیزاتی زیادی مواجه می‌باشد و لازم است به صورت خاص در خصوص چارت تشکیلاتی و تکمیل نیروی انسانی سازمان آتش نشانی یزد فکر اساسی برداشته شود.

نیکونژاد ادامه داد: از استاندار یزد خواستم تا با پیگیری از طریق وزارت کشور مراحل جذب گزینش و استخدام تعداد ۹۷ نیروی جدید عملیاتی و تازه نفس آتش نشان را که مجوز استخدام آنها از سازمان اداری و استخدامی کشور اخذ شده است را در دستور کار مدیران خود قرار دهد و تلاش کنند که با سرعت بیشتر و در زمان کمتر فرایند استخدام این نیروها طی شود، امید است با ورود نیروی انسانی جوان و آموزش دیده، از فشار کاری و ماموریت‌های متعدد وارده بر نیروهای شاغل سازمان که ایثارگرانه در حال خدمت هستند کاسته شود.

نماینده شورای شهر یزد در سازمان آتش نشانی گفت: در سال گذشته به اتفاق سرکار خانم زارع از تمامی ۱۳ ایستگاه آتش نشانی یزد بازدید به عمل آورده به نحوی که از نزدیک و به صورت میدانی با مشکلات و نواقص سازمان روبه‌رو شده‌ام و تمامی درخواست‌ها، نیازها و مشکلات را طی نامه‌ای مکتوب به شهردار و شورای اسلامی شهر ارسال نموده‌ام ولی معضل و درد مشترک نیروهای مستقر در هر ۱۳ ایستگاه آتش نشانی کمبود نیروی انسانی و گاهی تجهیزاتی می‌باشد که با همین وضعیت نیروی انسانی محدود، علاوه بر شهر یزد به سایر نقاط استان و بعضاً کشور هم خدمات رسانی میکنند

نیکونژاد در پایان ابراز امیدواری کرد: با همت مسئولان استان کمبودهای این سازمان مرتفع شود چراکه به صورت مستقیم با جان و مال مردم در ارتباط است و اگر تامین نشود ضرر آن به همه خواهد رسید.