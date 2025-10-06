به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، فیلم سینمایی «اسب تورین» ‏(۲۰۱۱) به‌کارگردانی بلا تار، ساعت ۱۷ پنجشنبه ۱۷ مهر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

این فیلم در ۱۵۵ دقیقه و با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

«اسب تورین» یادآور شلاق خوردن اسبی در شهر تورین ایتالیا است که باعث فروپاشی ذهنی فردریش نیچه فیلسوف آلمانی شد و زندگی روزمره صاحب اسب و دخترش را شرح می‌دهد.

این اثر، فیلمی سیاه و سفید با ۳۰ برداشت بلند است که توسط فیلم‌بردار بلا تار، فرید کلمن فیلم‌برداری شده است.

بازیگرانی چون یانوش درژی، اریکا بوک و میهای ویگ در این اثر نقش‌آفرینی کردند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت «اسب تورین» می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.