۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

«اسب تورین» به خانه هنرمندان می‌آید

فیلم سینمایی «اسب تورین» به کارگردانی بلا تار در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، فیلم سینمایی «اسب تورین» ‏(۲۰۱۱) به‌کارگردانی بلا تار، ساعت ۱۷ پنجشنبه ۱۷ مهر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

این فیلم در ۱۵۵ دقیقه و با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

«اسب تورین» یادآور شلاق خوردن اسبی در شهر تورین ایتالیا است که باعث فروپاشی ذهنی فردریش نیچه فیلسوف آلمانی شد و زندگی روزمره صاحب اسب و دخترش را شرح می‌دهد.

این اثر، فیلمی سیاه و سفید با ۳۰ برداشت بلند است که توسط فیلم‌بردار بلا تار، فرید کلمن فیلم‌برداری شده است.

بازیگرانی چون یانوش درژی، اریکا بوک و میهای ویگ در این اثر نقش‌آفرینی کردند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت «اسب تورین» می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

آروین موذن زاده

