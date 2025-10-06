به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، موسسه مرهم از تاریخ ۶ تا ۱۰ آبان ماه، عمل جراحی شکاف لب را به صورت رایگان در یزد انجام میدهد.
متقاضیان میتوانند جهت ثبتنام مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی، سن و شهر را به شماره واتساپ ۰۹۰۰۳۴۰۸۶۳۶ ارسال کنند.
همچنین اطلاعات بیشتر در اینستاگرام marhamlife و سایت www.marham.life در دسترس است.
هموطنان از سراسر کشور میتوانند جهت انجام جراحی، ثبتنام کنند و در صورت تایید عمل، باید در تاریخ اعلام شده در یزد حضور داشته باشند.
