به گزارش خبرنگار مهر، عادل خزایی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از آتش‌نشانان شهرستان نوشهر که با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشانی، به اهمیت و سختی شغل آتش‌نشانی اشاره کرد.

خزایی با بیان اینکه بسیاری از آتش‌نشانان شهرستان به درجه رفیع شهادت نائل شده‌اند، گفت: پس از گذشت ۲۰ سال، در سال ۷۹ روزی به نام روز آتش‌نشان نامگذاری شد؛ اما متأسفانه تا سال ۱۳۹۷ شغل آتش‌نشانی به عنوان مشاغل سخت شناخته نشده بود. خوشبختانه در سال ۹۷ این شغل به فهرست مشاغل سخت اضافه شد که اقدامی شایسته و لازم بود.

وی افزود: آتش‌نشانان با جان و دل در تلاش برای حفظ جان و مال مردم هستند و قدردانی از این عزیزان وظیفه همه ماست. امروز به صورت مستقیم شاهد تلاش بی‌وقفه آن‌ها برای جلوگیری از وقوع حوادث بودم و امیدوارم همه مردم قدردان زحمات این قهرمانان واقعی باشند.

شهردار نوشهر با اشاره به وضعیت نامناسب امکانات در سازمان آتش‌نشانی شهرستان اظهار داشت: روزی که افتخار خدمت به مردم نوشهر را پیدا کردم، متوجه شدم که امکانات و شرایط سازمان آتش‌نشانی رضایت‌بخش نیست. از آن زمان تصمیم گرفتیم حداقل امکانات لازم را فراهم کنیم. امروز به حول و قوه الهی موفق شده‌ایم دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی به ناوگان اضافه کنیم و تعدادی تجهیزات جدید خریداری نماییم.

در پایان این مراسم، شهردار نوشهر از فرماندار شهرستان، نماینده وزارت ارشاد و سایر مسئولان حاضر قدردانی کرد و از آتش‌نشانان به عنوان مدافعان بی‌ادعای امنیت و سلامت جامعه یاد کرد.