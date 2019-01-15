پیکر آتش نشان شهید تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این آنش نشان شهید در حین عملیات اطفاء حریق در یک کارخانه جان خود را از دست داد.

در حین مراسم یکی از آتش نشانان گفت: ما شرایط خوبی ندارم با وجود اینکه شغل ما سخت و زیان آور است اما هنوز مشاغل سخت نیستیم و باید فکری برای ما بکنید.

پیروز حناچی شهردار تهران، در مراسم تشییع شهید احسان جامعی با اشاره به شغل آتش‌نشانان، گفت: این افراد هر روز با خطر دست و پنجه نرم می‌کنند و شرایط سختی دارند.

وی در خصوص بیمه آتش نشانان، افزود: آنها بیمه تکمیلی هستند و شهید خدمت محسوب می‌شوند، اما تلاش می‌کنیم تا بنیاد شهید نیز آنها را جزء شهدا قرار دهد.

حناچی درباره اینکه بیمه آتش نشانان جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب شود یا خیر، گفت: در حال بررسی هستیم تا بیمه آنها جزء مشاغل سخت محسوب شود.

پدر شهید نیز از شهردار تهران خواست تا در خصوص بیمه آتش نشانان نیز جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب شود.

مهدی داوری مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران در حاشیه مراسم تشییع پیکر شهید آتش نشان سید احسان جامعی که صبح سه شنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: همه آتش نشانان دارای بیمه عمر و بیمه تکمیلی هستند موضوعی که مطرح است این است که آتش نشانان بیمه مشاغل سخت و زیان آور ندارند.

وی با بیان اینکه همه اقدامات لازم از طرف سازمان آتش نشانی برای شهدای پلاسکو انجام شده است، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه ۱۳۸ قانون آتش نشانان با کسب پنج سال سنوات می‌توانند بازنشسته شوند که با توجه به سخت و زیان بودن شغل آتش نشانی ما تلاش داریم این مدت را به ۱۰ سال برسانیم. البته باید در مجلس این موضوع تصویب شود و به صورت قانون درآید.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران در خصوص جدا شدن صندوق بازنشستگی آتش‌نشانی از صندوق بازنشستگی شهرداری تهران گفت: این موضوع بار مالی به صندوق وارد می کند و کار بزرگی است و ممکن است در بسیاری از افراد با این تغییر مخالف باشند، اما همانطور که گفتم در خصوص کاهش سنوات خدمت آتش نشانان باید مجلس قانونی را در این باره مصوب کند.

داوری خاطرنشان کرد: من آمادگی لازم را دارم که در هر مجمع و در هر شورا و جایی که لازم باشد حضور پیدا کرده و با مستندات درباره سخت و زیان آور بودن شغل آتش نشانان صحبت کنم، اما راه قانونی آن شورای شهر و شورای عالی استان‌هاست.

وی ادامه داد: شورای شهر باید لوایح سخت و زیان آور بودن شغل آتش نشانی را تصویب کند البته مقرر شده است که از سال ۹۸ اعتبار لازم برای این مصوبه در اختیار سازمان آتش نشانی قرار بگیرد تا پیش از این هیچ اعتباری به آتش نشانی پرداخت نمی شد.

داوری همچنین خاطرنشان کرد:‌ در سال جاری دو پرسنل از نیروهای آتش نشانی توانستند با استفاده از همین لایحه سخت و زیان آور بودن شغل آتش نشانی که در شورا به تصویب رسیده بود با ۳۰ روز حقوق زودتر از موعد بازنشسته شوند.