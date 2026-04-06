پارسی: «شکوه پابرجا» تجدید پیمانی با حماسه هنر انقلاب در گیلان است

علیرضا پارسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رویداد «شکوه پابرجا» به مناسبت هفته هنر انقلاب و همزمان با سالروز شهادت سید مرتضی آوینی، در گیلان برگزار می‌شود، با اشاره به اهمیت این رویداد اظهار کرد: هفته هنر انقلاب فرصتی استثنایی برای یادآوری ارزش‌ها و دستاوردهای هنری انقلاب اسلامی است و رویداد 'شکوه پابرجا' تلاش دارد تا در میانه‌های جنگ تحمیلی، حماسه حضور هنرمندان در میدان‌های دفاع از آرمان‌ها را بازآفرینی کند.

وی افزود: این رویداد که از ۲۲ فروردین ماه در پیاده‌راه فرهنگی رشت آغاز می‌شود، با اجرای ۷ نمایش خیابانی از هنرمندان شهرهای مختلف استان گیلان، از جمله رشت، لاهیجان، خمام و سنگر، گامی است در جهت تبیین نقش بی‌بدیل تئاتر خیابانی در انتقال مفاهیم عمیق دفاع مقدس به جامعه اثر گذار است.

پارسی با بیان اینکه این رویداد در واقع ادای دینی به نسل هنرمندانی است که در دل سختی‌های جنگ، هنر خود را وقف روشنگری و تقویت روحیه مقاومت کردند، گفت: ما بر آنیم تا با اجرای این نمایش‌ها، شور و شعور حسینی و حماسه پابرجا را که در دوران جنگ تجلی یافت، بار دیگر در اذهان زنده کنیم و پیامی از ایستادگی و پایداری را از طریق زبان هنر به نسل جوان منتقل نماییم.

دبیر هنری «شکوه پابرجا» با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در این رویداد فرهنگی، خاطرنشان کرد: حضور مردم در این برنامه‌ها، تضمین‌کننده موفقیت و ماندگاری آن خواهد بود. پیاده‌راه فرهنگی رشت به عنوان فضایی عمومی و در دسترس، بستری مناسب برای این تعامل فرهنگی فراهم می‌آورد و امیدواریم بتوانیم با اجرای برنامه‌هایی در خور شأن این ایام، خاطره‌ای خوش و الهام‌بخش برای حاضران رقم بزنیم.

وی در پایان گفت این رویداد با مشارکت حوزه هنری استان گیلان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، بیناد شهید و امور ایثارگران استان گیلان و سازمان فرهنگی هنری شهرداری رشت برگزار خواهد شد.

