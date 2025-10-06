به گزارش خبرنگار مهر، موزه ملی اسباببازی به مناسبت هفته کودک، در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۷ و ۱۸ مهرماه، برنامهای با عنوان «کوچه بازی» برگزار میکند. در این برنامه، بازیهای متنوع از تولیدکنندگان مختلف ارائه میشوند که خانوادهها و کودکان میتوانند بهصورت مشترک از آنها استفاده کنند. همچنین، کارگاههایی با محوریت ساخت اسباببازی نیز در خود موزه برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری برنامه «کوچه بازی» از ساعت ۱۶ تا ۲۱ است و شرکت در این بخش رایگان است. اما برای شرکت در کارگاههایی که در موزه برگزار میشود، نیاز به ثبتنام و پرداخت هزینه وجود دارد.
هدف اصلی این رویداد آشنایی کودکان و خانوادهها با حقوق کودک است. در این راستا، بروشورهایی تهیه شده که با استفاده از تصویرسازی و مطالب جذاب، کودکان را با حقوقشان آشنا میکند. همچنین توجه ویژهای به نیازهای کودکان با شرایط خاص معطوف شده است.
بازیهای ارائه شده در این رویداد بیشتر خانوادگی هستند و هدف از آن تقویت ارتباط و همبستگی میان کودکان و خانوادهها در این مناسبت ویژه است.
این برنامه در راستای گرامیداشت هفته کودک و با هدف تأکید بر اهمیت شادی و رشد خلاقیت در دوران کودکی برگزار میشود. چنین رویدادهایی، زمینهساز توجه هرچه بیشتر به نیازها و حقوق کودکان باشد. این ایام، فرصتی برای پرورش روحیه پویا و شاداب در بین کودکان فراهم میشود.
