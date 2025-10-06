  1. استانها
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

بهبود پوشش ارتباطی در بیمارستان‌های هاجر شهرکرد و ولیعصر بروجن

شهرکرد- با هدف ارتقای کیفیت ارتباطات تلفن همراه و بهبود خدمات‌رسانی در مراکز درمانی، دو ریپیتر مخابراتی در بیمارستان هاجر شهرکرد و بیمارستان ولیعصر بروجن راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کریمی مدیر مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری در این خصوص گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال اجرا و به بهره‌برداری رسیده است و هدف از اجرای آن، ارائه خدمات بهتر ارتباطی به بیماران، همراهان و پرسنل این مراکز درمانی است.

کریمی با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی در مراکز درمانی و ضمن تقدیر از تلاش همکاران مخابرات منطقه افزود: راه‌اندازی این ریپیترها، علاوه بر ارتقای کیفیت پوشش شبکه، نقش مؤثری در تسهیل خدمات‌رسانی به مردم و بهبود ارتباطات در شرایط بحرانی و اضطراری خواهد داشت.

