۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴

خانی: تخصصی‌ترین سالن ورزشی معلولان غرب کشور در سنندج افتتاح می‌شود

سنندج – رئیس اداره آموزش‌وپرورش استثنایی کردستان از افتتاح تخصصی‌ترین سالن ورزشی چندمنظوره ویژه دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه غرب کشور در سنندج، هم‌زمان با روز جهانی معلولین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی، ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از روند تکمیل پروژه‌های آموزشی حوزه استثنایی استان در محل سالن ورزشی چندمنظوره مدرسه پسرانه «پارسا» در سنندج اظهار کرد: این سالن ورزشی تخصصی با پیگیری‌های ، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کردستان و با حمایت اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، هم‌زمان با روز جهانی معلولین به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: عملیات ساخت این مجموعه ورزشی از سال ۱۳۹۶ با استفاده از اعتبارات ملی و استانی در زمینی به مساحت ۹۰۰ متر مربع و با محوطه‌سازی بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ متر آغاز شده و اکنون با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی قرار دارد.

خانی تصریح کرد: تأمین اعتبار لازم برای تکمیل این پروژه با پیگیری‌های ابراهیم مرادی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان انجام شده و با پایان عملیات اجرایی، این سالن ورزشی در محل «تکیه و چمن» سنندج افتتاح و در اختیار دانش‌آموزان با نیازهای ویژه قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره آموزش‌وپرورش استثنایی کردستان با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای استاندارد برای دانش‌آموزان استثنایی، گفت: فراهم‌سازی زیرساخت‌های ورزشی مناسب نقش مؤثری در رشد جسمی و روحی این دانش‌آموزان دارد و به ارتقای کیفیت آموزشی و توانبخشی آنان کمک می‌کند.

وی از نهادهای اجرایی، خیرین مدرسه‌ساز و دستگاه‌های هم‌افزا با حوزه استثنایی خواست تا در تکمیل و تجهیز مدارس و مراکز استثنایی استان مشارکت فعال‌تری داشته باشند و افزود: در میان افراد دارای معلولیت، استعدادهای درخشانی وجود دارد که با حمایت مناسب می‌توانند در جامعه نقش‌آفرین باشند.

خانی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تداوم حمایت مسئولان استانی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، پروژه‌های نیمه‌تمام آموزش‌وپرورش استثنایی در آینده نزدیک تکمیل و افتتاح شوند تا زمینه رشد، شکوفایی و نشاط برای فرزندان این سرزمین بیش از پیش فراهم گردد.

