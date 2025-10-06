به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی، ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از روند تکمیل پروژههای آموزشی حوزه استثنایی استان در محل سالن ورزشی چندمنظوره مدرسه پسرانه «پارسا» در سنندج اظهار کرد: این سالن ورزشی تخصصی با پیگیریهای ، مدیرکل آموزشوپرورش استان کردستان و با حمایت ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، همزمان با روز جهانی معلولین به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: عملیات ساخت این مجموعه ورزشی از سال ۱۳۹۶ با استفاده از اعتبارات ملی و استانی در زمینی به مساحت ۹۰۰ متر مربع و با محوطهسازی بیش از یکهزار و ۲۰۰ متر آغاز شده و اکنون با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی قرار دارد.
خانی تصریح کرد: تأمین اعتبار لازم برای تکمیل این پروژه با پیگیریهای ابراهیم مرادی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان انجام شده و با پایان عملیات اجرایی، این سالن ورزشی در محل «تکیه و چمن» سنندج افتتاح و در اختیار دانشآموزان با نیازهای ویژه قرار خواهد گرفت.
رئیس اداره آموزشوپرورش استثنایی کردستان با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای استاندارد برای دانشآموزان استثنایی، گفت: فراهمسازی زیرساختهای ورزشی مناسب نقش مؤثری در رشد جسمی و روحی این دانشآموزان دارد و به ارتقای کیفیت آموزشی و توانبخشی آنان کمک میکند.
وی از نهادهای اجرایی، خیرین مدرسهساز و دستگاههای همافزا با حوزه استثنایی خواست تا در تکمیل و تجهیز مدارس و مراکز استثنایی استان مشارکت فعالتری داشته باشند و افزود: در میان افراد دارای معلولیت، استعدادهای درخشانی وجود دارد که با حمایت مناسب میتوانند در جامعه نقشآفرین باشند.
خانی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تداوم حمایت مسئولان استانی و همکاری دستگاههای ذیربط، پروژههای نیمهتمام آموزشوپرورش استثنایی در آینده نزدیک تکمیل و افتتاح شوند تا زمینه رشد، شکوفایی و نشاط برای فرزندان این سرزمین بیش از پیش فراهم گردد.
