امیدپناه: پذیرش دانشجو در دانشگاه ملی مهارت یزد ۴۵ درصد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدپناه در این باره افزود: این جهش ۴۵ درصدی، یک موفقیت بزرگ در راستای اجرای برنامه‌های توسعه آموزشی استان و گامی مهم برای برآورده ساختن تقاضای فزاینده آموزشی در سطح استان قلمداد می‌شود.

معاون دانشگاه ملی مهارت یزد اظهار کرد: آمار پذیرش در بعضی از آموزشکده‌های استان نسبت به سال قبل رشدی معادل ۶۰ درصد را تجربه کرده‌اند.

این مسئول، نقش تغییرات ساختاری اخیر در دانشگاه را افزایش جذب دانشجویان این دانشگاه ذکر کرد و گفت: ادغام دو مرکز پسران در شهرستان یزد و همچنین انتقال مرکز دختران یزد به ساختمان مجهز آموزشکده امام علی(ع)، نقش بسزایی در فراهم آوردن فضاهای بیشتر و امکانات گسترده‌تر این دانشگاه داشته است.

وی با بیان این که تغییر مکان مذکور فرصتی طلایی را برای دانشجویان دختر غیربومی این دانشگاه فراهم کرده است، اظهار کرد: پیش از این، بسیاری از این دانشجویان به دلیل عدم وجود امکانات خوابگاهی مجبور به ترک تحصیل می‌شدند ولی اکنون، دانشگاه با بهره‌گیری از فضاهای آموزشی نوین و تأمین خوابگاه دولتی در داخل مرکز جدید، توانسته مشکل اسکان را رفع و آنها را به چرخه آموزش بازگرداند.

امیدپناه در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از این فضاهای آموزشی نوین باعث شده تا دانشگاه ملی مهارت استان تعداد بیشتری از جوانان جویای علم و مهارت را تحت پوشش خود قرار دهد و سهم خود را در تربیت نیروی کار متخصص افزایش دهد.