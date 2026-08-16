زهره خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ۱۶۸ شب حضور بیوقفه ملت مبعوث ایران در خیابانها از بدو تهاجم وحشیانه دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی علیه ایران اسلامی، اظهار کرد: مردم ایران با شهادت امام شهیدمان، فرماندهان و رزمندگان و کودکان معصوم میناب و جمعی از هموطنان به خیابانها آمدند و این سنگر را تا امروز خالی نگذاشتند که مشارکت خستگیناپذیر بانوان در این حماسه بسیار پررنگ بوده است.
کارشناس فرهنگی امور بانوان ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در استان نیز عموم مردم عزادار و خونخواه امام شهید به خیابانها آمدند، ادامه داد: این مجموعه در برپایی مواکب مردمی در سطح شهر شهرکرد و دیگر مناطق استان کمک و مساعدت لازم را داشته است.
خسروی با تصریح اینکه بانوان در برپایی هر چه باشکوهتر اجتماعات خیابانی نقشی انکارناپذیر دارند، بیان کرد: با شهادت رهبر شهید انقلاب، محافل عزاداری بانوان برنامهریزی و برگزار شد که از جمله میتوانم به اجتماع بزرگ بانوان در سومین روز شهادت امام شهید در میدان دانش شهرکرد اشاره کنم.
وی سرکشی و دیدار با بانوان فعال و کنشگر مسجدی را از دیگر اقدامات در راستای تقویت حضور میدانی بانوان در ایام جنگ دانست و گفت: در این جلسات بر مشکیپوش کردن محلات و مساجد و حسینیهها به همت بانوان هر محله تأکید شد. بر این اساس دوخت پرچمهای مشکی در محلات در دستور کار قرار گرفت که این پرچمها مزین به تصاویر امام شهید و امام ثالث انقلاب اسلامی شد.
مشارکت بانوان استان در راهبری اجتماعات مردمی
خسروی با تأکید بر اینکه بانوان پا به پای آقایان در راهبری تجمعات مردمی و افزودن بر شکوه این محافل تلاش و نقشآفرینی کردند، افزود: شرکت پرشور در تجمعات برپایی مواکب مردمی، پخت و توزیع نذری، بیعت بانوان با رهبر معظم انقلاب بخشی از این تلاشها بوده است.
وی برگزاری سلسله نشستهای تبیینی برای گروههای مختلف بانوان را یادآور شد و گفت: این نشستها برای گروههایی همچون بانیان فعالان جلسات خانگی قرآن و روضههای خانگی، مبلغات حاضر در میدان، بانوان مداح، بانوان هیئتی و بانوان فعال مسجدی. برگزار شد. در این نشستهای تخصصی علاوه بر تبیین ابعاد جنگ رمضان، درباره میدانداری مؤثر بانوان نکاتی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
خسروی با بیان اینکه بانوان فعال جلسات خانگی به برگزاری محافل و مجالس پاسداشت یاد قائد شهید امت هدایت و تشویق شدند، بیان کرد: این محافل در منازل و مساجد برگزار و با اعزام مداح و سخنران پشتیبانی شدند.
برپایی موکب در دل اجتماعات به همت بانوان
وی پلاکارد نویسی در دل اجتماعات مردمی را بخش دیگری از دیگر بخشهای کنشگری فعالانه بانوان دانست و افزود: همچنین برپایی دوره آموزشی مبانی تربیت فرزند با محوریت افزایش تابآوری و کاهش استرس فرزندان در شرایط جنگی، هماندیشی دختران حاج قاسم استان و میدانداری این افراد در دل اجتماعات شبانه، اجرای تئاترهای خیابانی در تجمعات مردمی، دیدار و گفتگو با بانوان موکبدار و تجلیل از مجاهدتهای آنان، دیدار با خانوادههای شهدای جنگ رمضان با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان از دیگر برنامهها بوده است.
این بانوی فعال فرهنگی گفت: یکی دیگر از برنامههای اجرا شده در دل اجتماعات مردمی با محوریت و همت بانوان، رویداد «قله» با محوریت جهاد تبیین بود که ویژه دختران حاج قاسم شهرستان اردل برگزار شد؛ همچنین تجلیل از ماماها به مناسبت هفته جمعیت از دیگر برنامهها بود.
وی با تأکید بر اینکه حمایتهای مادی و معنوی از مواکب مردمی بانوان در دل اجتماعات مردمی انجام گرفت، یادآور شد: توزیع پرچم، اعزام سخنران و مداح، ایجاد پاتوقهای گفتگو در دو ماهه ابتدایی جنگ رمضان و پاسخگویی به شبهات و سوالات مراجعان از جمله این حمایتها بود.
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