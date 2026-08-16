  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۰

روزنامه عبری اعتراف کرد؛ شکست‌های پی‌درپی ترامپ مقابل ایران

روزنامه عبری اعتراف کرد؛ شکست‌های پی‌درپی ترامپ مقابل ایران

یک روزنامه صهیونیستی به شکست های پی در پی ترامپ در برابر ایران اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد، شکست های پی در پی در جنگ با ایران باعث شده ترامپ به دنبال دستاوردهای سیاسی در خاورمیانه باشد.

بر اساس این گزارش، آمریکا بهانه های رژیم صهیونیستی برای توجیه حملات علیه لبنان را پذیرفته و انتظار می رود از تل آویو بخواهد در دیگر جبهه ها خویشتن داری به خرج دهد.

لازم به ذکر است که اسرائیل تجاوزات خود را علیه مناطق جنوبی لبنان به بهانه هدف قرار دادن زیر ساخت های حزب الله تشدید کرده و تنها در یکی از این جنایات اعضای یک خانواده هفت نفره را به شهادت رسانده است.

نخست وزیر لبنان نیز روز گذشته گفت که مناطق غیرنظامی و مسکونی از سوی رژیم صهیونیستی هدف قرار می گیرند.

کد مطلب 6917797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه