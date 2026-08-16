همکاری بنیاد فارابی و معاونت علمی برای ورود نخبگان به عرصه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، مراسم رونمایی از صندوق پژوهش و فناوری توسعه فرهنگ و هنر ظهر امروز، ۲۴ مردادماه، با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از معاونان و مدیران دو مجموعه برگزار شد.
معاون علمی رییسجمهور در این نشست، به برنامههای بنیاد ملی نخبگان برای ایجاد پیوند میان نخبگان و صنایع خلاق اشاره کرد و گفت: در حال طراحی و اجرای مدلهایی هستیم که حمایت از نخبگان را از شکل فردمحور به سمت حمایت اثرمحور هدایت کند.
وی با اشاره به همکاری معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان با بنیاد سینمایی فارابی اظهار کرد: در شهریورماه قرار است با همکاری بنیاد سینمایی فارابی یک رویداد «پیچ» یا کارآفرینی تقاضامحور در حوزه سینما برگزار شود.
افشین افزود: پیشنهاد ما این است که در کنار این سازوکار، یک رویداد تخصصی برای نخبگان جوانی که در حوزههای کارگردانی، نویسندگی و سایر رشتههای مرتبط تحصیلات و توانمندی علمی دارند نیز طراحی شود؛ بهگونهای که داوری تخصصی همچنان توسط مجموعههای حرفهای حوزه سینما انجام شده تا مسیر ورود نخبگان جوان به این عرصه نیز فراهم شود در این مسیر یک و یا چند صندوق پژوهش و فناوری به عنوان سرمایه گذار در کنار بنیاد سینمایی فارابی حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: اگر چنین مدلی شکل بگیرد، میتوانیم از ظرفیت یکی از صندوقهای پژوهش و فناوری برای سرمایهگذاری روی آثار منتخب استفاده کنیم. در این مدل، قرار نیست تخصص سینمایی را جایگزین تخصص مالی یا مدیریتی کنیم؛ بلکه متخصصان سینما میتوانند در کنار فرد نخبه قرار بگیرند و با انتقال تجربه و ایجاد شبکه تخصصی، احتمال موفقیت طرح را افزایش دهند، این یعنی حمایت از مسیر اثر بخشی به جای حمایت فرد محور.
معاون علمی رئیسجمهور این رویکرد را نمونهای از تغییر مسیر حمایتهای بنیاد ملی نخبگان دانست و گفت: پیش از این، حمایتها عمدتاً فردمحور بود؛ برای مثال، به یک فرد نخبه گرنت یا حمایت مشخصی اختصاص داده میشد. در رویکرد جدید، تلاش میکنیم حمایت را به اثرگذاری فرد پیوند بزنیم؛ یعنی اگر یک نخبه بتواند در یک پروژه مشخص اثر واقعی ایجاد کند، حمایت نیز متناسب با همان اثرگذاری تعریف شود.
وی افزود: این مدل میتواند علاوه بر حمایت از یک نخبه، امکان معرفی چهرههای جدید و ایجاد ارتباط میان آنها و شبکه متخصصان و سرمایهگذاران را فراهم کند. در چنین شرایطی، حتی اگر یک فرد در ابتدای مسیر تجربه کافی نداشته باشد، میتوان با قرار دادن متخصصان باتجربه در کنار او، زمینه شکلگیری یک تجربه موفق را فراهم کرد.
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