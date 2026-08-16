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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۷

در اطلاعیه‌های جداگانه؛

امتحانات ترم تابستان دانشگاه‌های سراسری و آزاد حضوری شد

امتحانات ترم تابستان دانشگاه‌های سراسری و آزاد حضوری شد

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم اعلام کرد: امتحانات دروس ارائه‌شده در بازه تابستان ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها باید به صورت حضوری برگزار شود و برگزاری امتحانات به شکل مجازی ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوادی پور سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در بخشنامه‌ای به معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی وغیر دولتی اعلام کرد: پیرو ابلاغیه مربوط به شرایط برگزاری مجازی کلاس ها در دوره تابستان ۱۴۰۵ در دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی ابلاغیه شماره ۲/۶۸۹۲۲ تاریخ ۱۴۰۵/۴/۱) موارد زیر را به استحضار می رساند

امتحانات مربوط به دروس ارائه شده در بازه تابستان بایستی به صورت حضوری برگزار شود و برگزاری امتحانات به صورت مجازی ممنوع است.

برای تسهیل برگزاری امتحانات حضوری و کمک به دانشجویان جهت کاهش سفر به شهر محل تحصیل و مواجهه با مشکلات مربوط به رفت و آمد و اسکان تمهیداتی پیش بینی شده است تا دانشجو بتواند در محل سکونت خود در امتحان حضوری شرکت کند سامانه ای در حال راه اندازی است که پس از نهایی شدن و امکان بهره برداری اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، دانشگاه آزاد اسلامی هم با صدور اطلاعیه ای با توجه به حضوری برگزار شدن امتحانات دوره تابستان ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و در جهت مساعدت با دانشجویان، شرایط و جزئیات برگزاری امتحانات پایان‌دوره تابستان ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را به صورت «طرح تعاون» (برگزاری آزمون در واحد دانشگاهی شهر محل سکونت) اعلام کرد.

بر این اساس، کلیه دانشجویان متقاضی شرکت در امتحانات پایان‌دوره تابستان در واحد دانشگاهی شهر محل سکونت خود، موظف‌اند حداکثر تا ۲۸ مردادماه با مراجعه به پیشخوان درخواست‌های دانشجویی (طرح حامی)، درخواست خود را ثبت کنند.

دانشجویان باید در بخش عنوان، عبارت «تقاضای برگزاری آزمون در شهر محل سکونت» را انتخاب کرده و نام واحد دانشگاهی مقصد را در متن درخواست ذکر کنند.

واحد مبدا پس از بررسی شرایط دانشجو، موافقت واحد مقصد را از طریق سامانه به اطلاع وی رسانده و تا ۳۰ مردادماه اسامی افراد واجد شرایط را از طریق سامانه همیار به معاونت آموزشی واحد مقصد ارسال می‌کند.

کد مطلب 6917352
زهرا سیفی

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      54 0
      پاسخ
      از لحاظ قانونی برگزاری کلاس ها به صورت مجازی و امتحان حضوری ممنوع هست تا کی میخواهید در حق دانشجو ظلم کنید
      • محمدی IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
        10 1
        با سلام و خداقوت.....نمیدونم اصرار بر حضوری گرفتن امتحانات چیه....پارسال ترم تابستون..کلاس مجازی ..امتحان هم مجازی بود....توی این شرایط گرما و بی برقی خوزستان...چه اصراری بر حضوری بودن هست....مضافا به اینکه .‌کلاسها هم درست و حسابی برگزار نشدن.......خواهشمندیم....مسئولین مربوطه تجدید نظر بفرمایند ..‌باتشکر ...استان گلستان
    • ایران IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      40 1
      پاسخ
      حالا که پولتون رو گرفتین، حضوری؟!
      • جلالی IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
        8 2
        من که نتونستم به علت خرابی سایت وبی اینترنتی در کلاس مجازی شرکت کنم.مجبورم کنسل کنم ..واحدها را حذف کنم
    • زهرا IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      26 1
      پاسخ
      اصلا به فکر دانشجو های دانشگاه آزاد نیستن . یعنی چی که ما کلاس آنلاین بعد امتحان حضوری. حق ما این نیست . اعتراض داریم
    • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      17 1
      پاسخ
      چرا واقعا متاسفم
    • M IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      20 0
      پاسخ
      کلاسهای مجازی هم نصف نیمه برگزار شده یا بعضی درسها اصلا از کلاس مجازی خبری نبود. حالا انتظار دارن با این وضع حضوری امتحان بگیرن
    • ستاره IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      18 1
      پاسخ
      نه اصلا اینجور درست نیست . ما کلاس آنلاین هم نداشتیم واقعا نباید اینجور کنن . دانشگاه آزاد خوزستان
    • M_H_M IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      27 0
      پاسخ
      من خودم یه استان دیگم.دانشگاهم یه استان دیگه.اصلا ترم تابستانه خوابگاه نمیدن.
    • شایسته IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      12 0
      پاسخ
      این واقعا ظلم آشکار به دانشجوست، امتحان باید مبتنی بر شرایط تدریس باشه، وقتی تدریس انلاین باشه قطعا امتحان هم باید آنلاین باشه...ما اعتراض داریم
    • آرین صادقی IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      15 0
      پاسخ
      درود واقعا منصفانه نیست کلاس آنلاین دانشجو چیزی با وضع قطعی اینترنت متوجه نشد الان هم که باید امتحان حضوری بدهد
    • خانوم ملیا IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      9 0
      پاسخ
      الان واقعا چرا بررسی نمیکنن الان که توافق نامه شون هم تموم شد شرایط بازم جنگی چرا یکم فکرنمیکنن فقط به فکراینن که آزمون مجازی نباشه اینقدر که تو آزمون تمرکز کردن یکم به آموزش اساتید هم نگاه میکردن اوضاعمون انقدر عجیب نمیشد استاد در طول ترم دوجلسه نیومد بعد ۳۰۰ صفحه کتاب گفت بخونید یکم تمرکز می‌کردید به آموزش شاید نتیجه ای بهتری حاصل میشد تا آزمون ها که مشخص نیست فردا یادمون بیاد یانه اوضاع رو بدتر از اینی که هست نکنید
    • مهسا IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      6 0
      پاسخ
      واقعااا به ما دانش آموزای سال آخر که رحم نکردید به دانشجوها هم رحم نمی کنید آدم منصرف میشه😑کلا فقط در فکر برگزاری امتحانات به صورت حضوری اید
    • مجتبی مینائی IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      4 0
      پاسخ
      با سلام و خداقوت.....نمیدونم اصرار بر حضوری گرفتن امتحانات چیه....پارسال ترم تابستون..کلاس مجازی ..امتحان هم مجازی بود....توی این شرایط گرما و بی برقی خوزستان...چه اصراری بر حضوری بودن هست....مضافا به اینکه .‌کلاسها هم درست و حسابی برگزار نشدن.......خواهشمندیم....مسئولین مربوطه تجدید نظر بفرمایند ..‌باتشکر ....شهرستان بهبهان
    • Mana IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      4 0
      پاسخ
      جدا این ظلم بزرگی است نه بابت امتحان حضوری گرفتن بلکه آخر مرداد با اون شرایط نت بچه ها رو آواره کنید طرح تعاون به چه درد میخوره وقتی من با اساتید خودم درس خوندم و حضور اونا برام دلگرمی است نه تو جلسه ای که باید استرس بگیرم ، خدا رو خوش نمیاد با روان دانشجوها بازی نکنید، مشکلی با حضوری شدن دانشگاه نداریم ولی حق اینکه کلاس مجازی باشه امتحان حضوری اونم تو شهر دیگه خدایی کم لطفی و غیر منطقی است
    • ستاره IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      8 0
      پاسخ
      این چه وضعشه این چه بی عدالتیه چرا زورتون به دانشجوهای بدبخت خصوصا دانشگاه آزاد که این همه هزینه می‌کنند رسیده ، یعنی چی کلاس مجازی امتحان حضوری توی این گرما و با بی برقی ، مسخره اشو درآوردید حداقل کلاس هامونو حضوری می‌کردید نه که آخر ترمی بلاتکلیفمون کنید !
    • Arian IR ۰۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      8 0
      پاسخ
      بخاطر وضعیت اینترنت و قطعی برق استاد ما روز آخر کلاس ۹ ساعته ی تخصصی رو در یک ساعت برگزار کردن و در این یک ساعت پنج فصل رو بصورت روانخوانی از رو جزوه مرور کردن و گفتن خودتون برید بخونید و استاد دیگری در هیچ یک از جلسات حاضر نشدن
    • مجتبی IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      1 0
      پاسخ
      خیلی غیر اصولی هست این تصمیم. اگه شرایط دانشجو درک بشه این چنین تصمیماتی گرفته نمیشه. اگه نشه توی شهر خودمون امتحان بدیم من نمیتونم شرکت کنم.

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