به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوادی پور سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در بخشنامه‌ای به معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی وغیر دولتی اعلام کرد: پیرو ابلاغیه مربوط به شرایط برگزاری مجازی کلاس ها در دوره تابستان ۱۴۰۵ در دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی ابلاغیه شماره ۲/۶۸۹۲۲ تاریخ ۱۴۰۵/۴/۱) موارد زیر را به استحضار می رساند

امتحانات مربوط به دروس ارائه شده در بازه تابستان بایستی به صورت حضوری برگزار شود و برگزاری امتحانات به صورت مجازی ممنوع است.

برای تسهیل برگزاری امتحانات حضوری و کمک به دانشجویان جهت کاهش سفر به شهر محل تحصیل و مواجهه با مشکلات مربوط به رفت و آمد و اسکان تمهیداتی پیش بینی شده است تا دانشجو بتواند در محل سکونت خود در امتحان حضوری شرکت کند سامانه ای در حال راه اندازی است که پس از نهایی شدن و امکان بهره برداری اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، دانشگاه آزاد اسلامی هم با صدور اطلاعیه ای با توجه به حضوری برگزار شدن امتحانات دوره تابستان ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و در جهت مساعدت با دانشجویان، شرایط و جزئیات برگزاری امتحانات پایان‌دوره تابستان ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را به صورت «طرح تعاون» (برگزاری آزمون در واحد دانشگاهی شهر محل سکونت) اعلام کرد.

بر این اساس، کلیه دانشجویان متقاضی شرکت در امتحانات پایان‌دوره تابستان در واحد دانشگاهی شهر محل سکونت خود، موظف‌اند حداکثر تا ۲۸ مردادماه با مراجعه به پیشخوان درخواست‌های دانشجویی (طرح حامی)، درخواست خود را ثبت کنند.

دانشجویان باید در بخش عنوان، عبارت «تقاضای برگزاری آزمون در شهر محل سکونت» را انتخاب کرده و نام واحد دانشگاهی مقصد را در متن درخواست ذکر کنند.

واحد مبدا پس از بررسی شرایط دانشجو، موافقت واحد مقصد را از طریق سامانه به اطلاع وی رسانده و تا ۳۰ مردادماه اسامی افراد واجد شرایط را از طریق سامانه همیار به معاونت آموزشی واحد مقصد ارسال می‌کند.