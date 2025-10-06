توزیع بیش از ۲۶۰۰ تن انواع کود کشاورزی در شهرستان سنقروکلیایی

سهراب مصطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی، طی شهریورماه سال‌جاری میزان دو هزار و ۶۵۰ تن انواع کود شیمیایی شامل پتاس، فسفات و اوره تأمین و در اختیار کشاورزان شهرستان سنقروکلیایی قرار گرفت.

وی افزود: این میزان کود از طریق سامانه توزیع نهاده‌های کشاورزی و توسط کارگزاران مجاز بین بهره‌برداران بخش کشاورزی توزیع شده است. توزیع این نهاده‌ها بر اساس الگوی سطح زیر کشت آبی و دیم در شهرستان صورت می‌گیرد تا عدالت در دسترسی کشاورزان به نهاده‌های مورد نیاز رعایت شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: مصرف به‌موقع و متعادل کودهای کشاورزی نقش بسزایی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات دارد و کشاورزان باید با رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به مصرف این کودها اقدام کنند.