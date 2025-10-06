۲۳۰۰ تن کود اوره در شاهرود و سمنان توزیع شد

محمود خدابخشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در سال جاری ارقام مختلف بذر گندم شامل برزگر گواهی شده ، سیوند گواهی شده، میهن مادری، میهن گواهی شده، حیران مادری و حیران گواهی شده پس از مراحل دقیق بوجاری و آماده سازی، در انبارهای سازمانی ذخیره سازی شدند، بیان کرد: استقبال کشاورزان از این بذرها خوب بوده است.

وی افزود: مجموع بذرهای بوجاری شده در این دوره برابر با ۴۱۷ تن است که تمامی مراحل آن با دستورالعمل فنی و کنترل کیفی انجام گرفته و به منظور توزیع در میان کشاورزان و بهره برداران بخش زراعت استان سمنان در دسترس قرار خواهد گرفت.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزان استان سمنان ادامه داد: این اقدام با هدف افزایش کیفیت بذر مصرفی، ارتقای عملکرد مزارع و تسهیل دسترسی کشاورزان به بذرهای استاندارد و گواهی شده صورت گرفته است. تامین به موقع نهاده های کشاورزی سالم و استاندارد یکی از اصلی ترین وظایف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است و خوشبختانه امسال توانستیم با همکاری کارشناسان و زحمتکشان بخش کشاورزی ۴۱۷ تن بذر بوجاری شده را آماده و در اختیار کشاورزان قرار هیم.

خدابخشی با بیان اینکه در راستای پشتیبانی از تولیدات بخش کشاورزی و تامین نهاده‌های مورد نیاز بهره برداران، در شش ماهه نخست سال جاری بیش از دو هزار تن کود اوره در شهرستان شاهرود بین کشاورزان توزیع شد، تاکید کرد: این میزان کود اوره بر اساس سهمیه تخصیصی و الگوی کشت منطقه و با هدف پشتیبانی از کشت های زراعی و باغی، از طریق شبکه های کارگزاری مجاز در سطح شهرستان شاهرود بین کشاورزان و باغداران توریع شد.

وی تصریح کرد: تامین به موقع نهاده‌های کشاورزی یکی از مهم ترین وظایف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است و خوشبختانه در نیمه نخست سال توانستیم بخش قابل توجهی از نیاز کشاورزان شهرستان شاهرود به کود اوره را تامین و در اختیار آنان قرار دهیم.

مدیر شرکت خدمات کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه مقدار ۲۸۰ تن کود اوره برای کشاورزان شهرستان سمنان در شش ماهه اول سال توزیع شد، ابراز کرد: در راستای حمایت از کشاورزان و پشتیبانی از برنامه‌های کشت، این میزان کود اوره به شهرستان اختصاص یافته و عملیات توزیع آن از طریق شبکه کارگزاری های مجاز در حال انجام است.

وی افزود: نهاده کودی اوره یکی از مهم ترین نهاده های مورد نیاز کشاورزی به شمار می رود و اوره نقش اساسی در رشد و باروری محصولات دارد و مصرف به موقع و اصولی آن می تواند در افزایش عملکرد مزارع و ارتقای کیفیت تولیدات زراعی و باغی تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

مدیر شرکت خدمات کساورزی استان سمنان همچنین از نمونه‌گیری از پارت‌های گندم بوجاری شده توسط موسسه تحیقات ثبت و گواهی بذر و نهال استان سمنان در انبار سازمانی شاهرود، گفت: این نمونه ها جهت انجام آزمایش های تخصصی آنالیز و تعیین قوه نامیه به آزمایشگاه‌های ذی ربط منتقل می شود تا کیفیت نهایی بذرها مورد تایید قرار گیرد لذا اجرای دقیق این فرآیند علاوه بر تضمین سلامت و استاندارد بودن بذرها نقش مهمی در افزایش عملکرد و پایداری تولیدات کشاورزی استان خواهد داشت.

خدابخشی در پایان افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همواره در چارچوب ضوابط ملی و استانداردهای علمی اقدام به تامین بذر می‌کند تا کشاورزان با اطمینان خاطر نسبت به استفاده از بذرهای اصلاح شده و مرغوب اقدام کنند.