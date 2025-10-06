به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، در این مراسم که سردار سرلشکر محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس، رضا جباری نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سید نجیب حسینی نماینده مردم شرق استان گلستان، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و ... حضور داشتند، از تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی که اخیرا در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی به عنوان قهرمانی دست یافتند، تقدیر به عمل آمد.

سردار سرلشکر محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس در این مراسم، گفت: سلام نظامی در میدان کشتی به معنای پیامی است که ایران در تمام میادین در برابر دشمن است و در ورزش هم می‌شود از ایران دفاع کرد.

وی افزود: از تمام قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی قدردانی می کنم؛ درخشش بی‌نظیری بود که با ۱۵ مدال در جهانی به دست آمد.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بابیان اینکه جنگ امروز، نظامی نیست بلکه جنگ پیشرفت و اقتدار است، گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و اروپا از اقتدار ایران وحشت زده‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: امیدوارم رفتارهای فرهنگی کشتی‌گیران به تمام رشته‌ها سرایت کند. من دست تک تک شما را می‌بوسم و به غیرتتان آفرین می‌گویم.

رئیس فدراسیون کشتی نیز در این مراسم با بیان اینکه بانک شهر را به عنوان حامی خود نمی شناسیم بلکه این بانک را همراه و برادر خود می دانیم، گفت: امروز بانک شهر در بسیاری از حوزه های بانکی موفق ظاهر شده و به بانک تراز اول کشور تبدیل شده است، از اعضای هیات مدیره و تک تک کارکنان این بانک برای کمک به ورزش اول کشور قدردانی می کنیم.

دبیر تصریح کرد: کشتی گیران ما هم نماینده بسیار خوبی برای بانک شهر بودند. کشتی برای ایران است و قدمت ۷ هزار ساله دارد، این رشته هم ملی است و هم مذهبی و به همین دلیل این رشته محل برای وفاق ملی است.

در حاشیه این نیز مراسم از برخی خانواده های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قدردانی شد.