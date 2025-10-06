به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست کمیته اجرایی اجلاس بینالمللی ایرانشناسی با هدف بررسی راههای بهرهبرداری از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این نشست، حسین دیوسالار معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با تأکید بر جایگاه دیپلماسی فرهنگی، گفت: هر ایرانشناس میتواند سفیر فرهنگی و منتقلکننده تصویر مثبتی از ایران باشد.
علیرغم چالشهای بودجهای، نباید از پرداختن به دیپلماسی فرهنگی غافل بود
دیوسالار ادامه داد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حامی و حامل دیپلماسی فرهنگی در ابعاد مختلف است و علیرغم چالشهای بودجهای، نباید از پرداختن به دیپلماسی فرهنگی غافل بود.
معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گفت: یک ایرانشناس، شرقشناس یا استاد زبان و ادبیات فارسی میتواند در معرفی صحیح و واقعی ایران، مؤثرتر و بهتر عمل کند.
وی افزود: رویدادهایی مانند اجلاس بینالمللی ایرانشناسی فرصتی است تا پیام ایران به جهان منتقل شود و برای اجرای موفق آن، نیازمند بهرهمندی از تمام ظرفیتهای موجود هستیم.
در این نشست، اعضای کمیته اجرایی به بحث و تبادل نظر درباره جزئیات برنامه اجرایی و نحوه هماهنگی دستگاههای مختلف برای برگزاری هرچه باشکوهتر این اجلاس بینالمللی پرداختند.
«اجلاس بینالمللی ایرانشناسی» با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنیاد ایرانشناسی با حضور ایرانشناسان و کنشگران فعال در حوزه مطالعات ایران در تهران و شیراز برگزار خواهد شد. محورهای این اجلاس در شش موضوع ارائه شده است که «ایرانشناسی؛ ارزیابی انتقادی، مسائل و رویکردها»، «ایرانشناسی و مطالعات ایران معاصر»، «ایرانشناسی؛ دیپلماسی فرهنگی و تعاملات بینالمللی»، «ایرانشناسی و فناوریهای نوین»، «ایرانشناسی و گردشگری» و «ایرانشناسی؛ حافظ نماینده جهان ایرانی» از آن جمله هستند.
بنابر اعلام دبیرخانه اجلاس بینالمللی ایرانشناسی، این رویداد از ۲۴ تا ۲۷ آبان سال جاری در تهران و شیراز برگزار میشود.
دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، علم و فرهنگ و شیراز نیز در برگزاری این رویداد، مشارکت میکنند.
