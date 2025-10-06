  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ عمومی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

تهران و شیراز میزبان ایران‌شناسان در «اجلاس بین‌المللی ایران‌شناسی»

دومین نشست کمیته اجرایی اجلاس بین‌المللی ایرانشناسی با هدف بررسی راه‌های بهره‌برداری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی برگزار و تهران و شیراز به عنوان محل برگزاری این رویداد معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست کمیته اجرایی اجلاس بین‌المللی ایران‌شناسی با هدف بررسی راه‌های بهره‌برداری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این نشست، حسین دیوسالار معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با تأکید بر جایگاه دیپلماسی فرهنگی، گفت: هر ایرانشناس می‌تواند سفیر فرهنگی و منتقل‌کننده تصویر مثبتی از ایران باشد.

علی‌رغم چالش‌های بودجه‌ای، نباید از پرداختن به دیپلماسی فرهنگی غافل بود

دیوسالار ادامه داد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حامی و حامل دیپلماسی فرهنگی در ابعاد مختلف است و علی‌رغم چالش‌های بودجه‌ای، نباید از پرداختن به دیپلماسی فرهنگی غافل بود.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گفت: یک ایرانشناس، شرق‌شناس یا استاد زبان و ادبیات فارسی می‌تواند در معرفی صحیح و واقعی ایران، مؤثرتر و بهتر عمل کند.

وی افزود: رویدادهایی مانند اجلاس بین‌المللی ایرانشناسی فرصتی است تا پیام ایران به جهان منتقل شود و برای اجرای موفق آن، نیازمند بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های موجود هستیم.

در این نشست، اعضای کمیته اجرایی به بحث و تبادل نظر درباره جزئیات برنامه اجرایی و نحوه هماهنگی دستگاه‌های مختلف برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این اجلاس بین‌المللی پرداختند.

«اجلاس بین‌المللی ایرانشناسی» با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنیاد ایرانشناسی با حضور ایرانشناسان و کنشگران فعال در حوزه مطالعات ایران در تهران و شیراز برگزار خواهد شد. محورهای این اجلاس در شش موضوع ارائه شده است که «ایرانشناسی؛ ارزیابی انتقادی، مسائل و رویکردها»، «ایرانشناسی و مطالعات ایران معاصر»، «ایرانشناسی؛ دیپلماسی فرهنگی و تعاملات بین‌المللی»، «ایرانشناسی و فناوری‌های نوین»، «ایرانشناسی و گردشگری» و «ایرانشناسی؛ حافظ نماینده جهان ایرانی» از آن جمله هستند.

بنابر اعلام دبیرخانه اجلاس بین‌المللی ایران‌شناسی، این رویداد از ۲۴ تا ۲۷ آبان سال جاری در تهران و شیراز برگزار می‌شود.

دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، علم و فرهنگ و شیراز نیز در برگزاری این رویداد، مشارکت می‌کنند.

جواد شیخ الاسلامی

