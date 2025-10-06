بسیج اساتید در کارآمدی حکمرانی نقش اساسی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد روحانی مقدم در دیدار بعد از ظهر دوشنبه خود با سرپرست دانشگاه ملی مهارت استان سمنان در این دانشگاه بر نقش راهبردی دانشگاه در نظام مهارت‌آموزی کشور تأکید کرد و بیان داشت: بسیج اساتید بازوی علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها در مسیر پیشرفت کشور است و دانشگاه ملی مهارت ظرفیتی استراتژیک برای آینده ایران به شمار می‌رود و می‌تواند با تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر، نقشی بی‌بدیل در جهش تولید و ارتقاء علمی و صنعتی کشور ایفا کند و بسیج اساتید خود را موظف می‌داند در کنار این دانشگاه حضور فعال داشته باشد و با تمام توان علمی و فرهنگی، مسیر تعالی و توسعه آن را هموار سازد.

وی با اشاره به اولویت‌های اصلی بسیج اساتید در دانشگاه‌ها افزود: کمک به ارتقاء کارآمدی نظام حکمرانی کشور، اعتلای آموزش عالی، جهاد تبیین و امیدآفرینی و همچنین انسجام‌بخشی و تعالی سازمانی، چهار محور راهبردی بسیج اساتید در دانشگاه‌هاست که نقشه راه فعالیت‌های ما را تعیین می‌کند.

رئیس سازمان بسیج اساتید استان سمنان آغاز سال تحصیلی را فرصتی تازه برای بازآفرینی هویت علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها دانست و تصریح کرد: بسیج اساتید با رویکرد حل‌مسئله و هم‌افزایی علمی، جهادی و فرهنگی آماده خدمت به جامعه دانشگاهی و استان سمنان است.

مظاهر خیرخواهان، سرپرست دانشگاه ملی مهارت استان سمنان نیز در این دیدار گفت: دانشگاه ملی مهارت با مأموریت ملی، نقش مهمی در توسعه آموزش‌های مهارتی و ارتقاء سطح توانمندی نیروی انسانی کشور دارد و پلی میان آموزش عالی و نیازهای واقعی صنعت و بازار کار است.

خیرخواهان افزود: همکاری با سازمان بسیج اساتید می‌تواند به ارتقاء سطح علمی، پژوهشی و مهارتی دانشگاه کمک کند. این سازمان با ظرفیت علمی و انقلابی خود قادر است در تقویت هویت علمی و فرهنگی دانشگاه و ایجاد روحیه خودباوری و کارآفرینی در میان دانشجویان و اساتید نقشی کلیدی ایفا کند.

وی در پایان تأکید کرد: دانشگاه ملی مهارت استان آماده اجرای پروژه‌های علمی، پژوهشی و مهارتی مشترک با بسیج اساتید است تا ظرفیت‌های موجود را در خدمت جامعه و صنعت قرار داد.