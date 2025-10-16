۱۳ هزار تن انواع کود کشاورزی در استان سمنان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدا بخشی غروب پنجشنبه در بازدید از طرح‌های کشاورزی سمنان با بیان طی شش ماهه نخست سال جاری ۱۳ هزار تن انواع کود کشاورزی در استان توزیع شد، ابراز داشت: برای همه شهرستان‌ها این کود تأمین شده است.

وی با تاکید بر اینکه این شرکت بزرگترین تأمین کننده انواع نهاده کشاورزی است، افزود: می‌کوشیم تا نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان در اسرع وقت توزیع شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه کود بر اساس نیاز زراعی و باغی در اختیار بهره برداران قرار می‌گیرد، ابراز داشت: خوشبختانه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

خدابخشی در ادامه تصریح کرد: توزیع نهاده‌های کشاورزی با هدف افزایش بهره وری تولیدات کشاورزی، بهبود حاصلخیزی خاک و ارتقای امنیت غذایی استان سمنان انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه این کود شامل ازت، فسفات و پتاسیم است، افزود: این روند توزیع همچنان با توجه به نیاز استان ادامه دار است.