۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

۱۲ هزار تن کود اوره در استان سمنان توزیع شد

سمنان- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از توزیع ۱۲ هزار تن کود اوره طی سال جاری در استان خبر داد و گفت: این توزیع بر اساس نیاز واقعی هر شهرستان انجام گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدابخشی صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی سمنان از توزیع ۱۲ هزار تن کود اوره طی سال جاری در استان خبر داد و ابراز داشت: این کود به موقع و بدون وقفه در اختیار بهره برداران قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه توزیع این نهاده ها طبق برنامه ریزی متناسب با نیاز واقعی شهرستان ها خواهد بود، افزود: با همکاری اداره جهاد کشاورزی شهرستان این کود به همه شهرستان ها تعلق گرفته است.

مدیر شرکت خدمات حمایت کشاورزی استان سمنان به آغاز کشت پاییزه اشاره کرد و ابراز داشت: کود مورد نیاز این کشت ها در انبارهای شهرستانی ذخیره سازی و آماده است.

خدابخشی با تاکید بر اینکه نهاده مورد درخواست بهره برداران به صورت مستمر تامین و توزیع خواهد شد، تصریح کرد: خوشبختانه کمبودی از این نظر در استان سمنان مشاهده نشده است.

وی تامین نهاده های کشاورزی را از مهمترین وظایف این شرکت برشمرد و افزود: خوشبختانه نیاز کشاورزان طی شش ماهه نخست سال جاری به موقع تامین شده است.

