۳۰ تن کود اوره خارج از شبکه رسمی توزیع در سمنان کشف شد

محمود خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این شرکت بزرگترین و معتبرترین شرکت تأمین کود شیمیایی در استان است، ابراز داشت: طی شش ماهه سال جاری ۱۳ هزار تن و در مهرماه یک هزار و ۷۰۰ تن کود اوره بین بهره برداران توزیع شده است.

وی با بیان اینکه این کود در اختیار همه بهره برداران هشت شهرستان استان قرار می‌گیرد، افزود: با توجه به نیاز متقاضیان کمبودی در استان نیست و طبق سهیمه و حواله به باغداران داده می‌شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان قاچاق مواد اوره مورد شناسایی واقع شد، ابراز داشت: ۳۰ تن نهاده کودی اوره خارج از شبکه توزیع کشف و ضبط شده است.

خدابخشی با بیان اینکه این کودها صرفاً برای. از طریق کارگزاران مجاز تهیه شود، تصریح کرد: نگهداری و عرضه خارک از شبکه توزیع جرم محسوب شده و با آن برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه کود کشف شدن فاقد اسناد معتبر حمل و توزیع با هدف سودجویی اقتصادی ذخیره سازی شده بود، افزود: این محموله با همکاری پلیس امنیت اقتصادی ضبط شده است.