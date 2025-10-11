به گزارش خبرگزاری مهر، حبیباله آسوده، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد،از رشد چشمگیر کمکهای نیکوکاران در نیمه نخست امسال خبر داد و اظهار کرد: مردم نیکوکار کشور در ششماهه نخست سال جاری بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان به نیازمندان کمک کردند.
وی گفت: از این میزان، ۱۴ هزار میلیارد تومان سهم مراکز نیکوکاری بوده است که با محوریت مردم، کمکها را جمعآوری و در حوزههای مختلف معیشتی، درمانی، مسکن و تحصیل نیازمندان هزینه کردهاند.
آسوده ادامه داد: همچنین ۲.۵ هزار میلیارد تومان از مجموع کمکهای مردمی مربوط به صدقات، زکات و سایر کمکهای مستقیم مردمی و سازمانهای خیریه و داوطلبانه بوده است که تمامی این مبالغ نیز در راستای رفع مشکلات اقشار کمبرخوردار هزینه شده است.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد با اشاره به اینکه میزان کمکهای مردمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است، اظهار کرد: این افزایش نشاندهنده انسجام، همدلی و حضور همیشگی مردم در عرصه نیکوکاری و حمایت از نیازمندان است.
وی با قدردانی از مشارکت گسترده خیران افزود: مردم ایران همواره ثابت کردهاند که در سختترین شرایط اقتصادی نیز دست نیازمندان را به گرمی میفشارند و با روحیه نوعدوستی، زمینهساز آرامش و امید در جامعه میشوند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد در پایان خاطرنشان کرد: کمیته امداد تلاش دارد تا با توسعه مراکز نیکوکاری و افزایش شفافیت در نحوه هزینهکرد کمکها، اعتماد نیکوکاران را بیش از پیش جلب کرده و مسیر خدمترسانی به محرومان را تسهیل کند.
