بررسی کاربردهای علوم انسانی سلامت و هوش مصنوعی در همایش فلسفه پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، به همت پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم با همکاری سازمانها و نهادهای علمی کشور اولین همایش ملی فلسفه پزشکی و علوم انسانی سلامت در بهمن ماه سال جاری برگزار میشود.
محورهای این همایش شامل سه سرفصل مبانی نظری، چالشها و کاربستها و آینده است. سرفصل مبانی نظری شامل بخشهایی چون مفاهیم بنیادی: سلامت، بیماری، تشخیص،درمان، چیستی و هدف پزشکی، رابطه نظر و عمل در پزشکی، اپیدمیولوژزی و علیت در پزشکی، بیماریهای روانپزشکی و سلامت روان و تحول تاریخی نظریه پزشکی و مفاهیم سلامت/ بیماری است.
بخش چالشها شامل موضوعاتی چون ارزشهای انسانی و تصمیمگیری بالینی، عدالت و سلامت، زیست سیاست و طبیسازی، فرهنگ،بیماری و سلامت، نسبت پزشکی رایج و طبهای مکمل و جایگزین، بحرانهای سلامت در همهگیری ها و جنگ ها، موانع آموزش و پرورش فلسفه پزشکی و علوم انسانی سلامت، نقش تاریخنگاری پزشکی در نظام سلامت، نظریه زیست- روان- اجتماعی و سلامت معنوی و رویکردهای مختلف در پزشکی امروز میشود.
در بخش کاربستها و آینده هم به موضوعاتی چون رسانه و سواد سلامت، کاربردهای فلسفه پزشکی و علوم انسانی سلامت، هوش مصنوعی، ربات و سایبورگ در پزشکی، استدلال بالینی و خطاهای پزشکی و افقهای پیش رو و امکان پزشکی انسانیتر پرداخته میشود.
اولین همایش ملی فلسفه پزشکی و علوم انسانی سلامت در دو بخش اصلی و دانشجویی برگزار میشود؛ بخش اصلی شامل سخنرانی و پنل های تخصصی و بخش دانشجویی شامل ارائه پوستر و سخنرانی کوتاه است.
دبیری علمی این همایش ملی به عهده علیرضا منجمی رئیس پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.
علاقمندان به شرکت در این همایش تا ۱۵ آذرماه فرصت دارند تا چکیده مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند. همچنین ۲۰ دی ماه آخرین مهلت ارسال اصل مقاله است.
بنابراعلام دبیرخانه همایش، مقالات این همایش ملی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه و همچنین مقالات برگزیده پس از طی مراحل داوری در مجلات فلسفه علم و پژوهشهای علم و دین منتشر خواهد شد.
اولین همایش ملی فلسفه پزشکی و علوم انسانی سلامت در روزهای ۴و ۵ بهمن ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میشود.
