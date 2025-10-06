والی زاده:یاد شهدای اقتدار در رویداد بچه های مسجد کاشان گرامی داشته شد

مرتضی والی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین دوره المپیاد ورزش محلات کاشان، گرامیداشت شهدای اقتدار، تحت عنوان «جام بچه‌های مسجد» و با شعار «با ورزش در اوج اقتدار» فعالیت خود را در رشته فوتسال ویژه پسران در محلات پنج‌گانه این شهر، آغاز کرده است.

وی ابراز کرد: این رقابت‌ها ویژه پسران رده سنی نونهالان زیر ۱۵ سال است که با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان، اتحادیه کانون‌های فرهنگی،تربیت بدنی ناحیه مقاومت بسیج، اداره آموزش و پرورش، اداره ورزش و جوانان و هیئت فوتبال در حال برگزاری است.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان تصریح کرد: رقابت‌های مقدماتی فوتسال از شهریور ماه جاری در کاشان جریان دارد؛ به طوری که در مناطق یک و سه شهری، هشت تیم در سالن ورزشی شهدای لتحر به مصاف هم می‌روند، در مناطق دو و پنج شهری، شش تیم حاضر در این جام در سالن ورزشی شهدای بسیج به رقابت می‌پردازند و منطقه چهار شهری نیز شاهد حضور هشت تیم در سالن ورزشی شهید اردهال (فین بزرگ) است.

وی افزود: در پایان مرحله مقدماتی، تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان هر منطقه به مرحله نهایی راه می‌یابند؛ مرحله‌ای که قرار است در نیمه دوم مهر ماه با برگزاری مراسم قرعه‌کشی و دیدارهای نفس‌گیر، به اوج خود رسیده و قهرمان سومین دوره جام بچه‌های مسجد معرفی شود.