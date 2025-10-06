  1. جامعه
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱

اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضاییه

اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون ثبت اسناد در دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با معاون حقوقی قوه قضاییه، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حجت‌الاسلام هادی معاون حقوقی قوه قضاییه روند اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی به عنوان یکی از اولویت‌های نظام حقوقی ثبت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین موضوع اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و طراحی کد جامع (شناسه‌گذاری یا کد گذاری موضوعی قوانین و مقررات) برای یکپارچه‌سازی تمامی قوانین و مقررات ثبتی کشور مطرح شد.

طرفین با تأکید بر ضرورت روزآمدسازی قوانین ثبتی متناسب با تحولات حقوقی و فناوری، تشکیل کارگروه مشترکی میان سازمان ثبت و معاونت حقوقی قوه قضاییه را برای پیگیری و تدوین نهایی اصلاحات قانونی در دستور کار قرار دادند.

کد خبر 6613799
مهدیه حسن نائینی

