۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۵

تسلیت قالیباف در پی وفات امام جماعت مسجد بقیةالله (عج) باغ فیض تهران

تسلیت قالیباف در پی وفات امام جماعت مسجد بقیةالله (عج) باغ فیض تهران

رئیس مجلس شورای اسلامی وفات حجت الاسلام ولی‌الله حیدری در محراب عبادت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی عروج مظلومانه‌ روحانی وارسته و مردمی، حاج شیخ ولی‌الله حیدری، امام جماعت مسجد بقیةالله (عج) محله‌ی باغ فیض تهران، که در محراب عبادت و در حال انجام وظیفه الهی خود به لقاء الله پیوست را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

عروج مظلومانه‌ی روحانی وارسته و مردمی، حاج شیخ ولی‌الله حیدری، امام جماعت مسجد بقیةالله (عج) محله‌ی باغ فیض تهران، که در محراب عبادت و در حال انجام وظیفه الهی خود به لقاء الله پیوست موجب اندوه و تأثر عمیق گردید.

این روحانی مؤمن، عمر شریف خود را در راه هدایت مردم، خدمت به محرومان و ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام سپری کرد و سرانجام در همان جایگاه مقدسی که سال‌ها مردم را به نماز و تقوا فرا می‌خواند، مظلومانه دار فانی را وداع گفت.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه تلخ و جان‌سوز به خانواده محترم ایشان، جامعه روحانیت، مردم مؤمن منطقه و نمازگزاران مسجد بقیةالله (عج)، از خداوند متعال برای آن فقید سعید علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

