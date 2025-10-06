به گزارش خبرنگار مهر، با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیروگاه‌های خورشیدی ۱۴ دستگاه اجرایی استان خراسان شمالی به‌صورت همزمان افتتاح شد.

این طرح‌ها با ظرفیت مجموع ۲۴۵ کیلووات و با اعتباری بالغ بر ۱۱۷ میلیارد ریال اجرا شده‌اند و در راستای توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، صرفه‌جویی در مصرف برق و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به بهره‌برداری رسیدند.

در این پروژه، دستگاه‌های اجرایی مختلف استان از جمله سازمان‌ها و ادارات دولتی با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان اقدام به احداث و نصب سامانه‌های خورشیدی کردند تا سهم استان در تولید انرژی پاک افزایش یابد.