۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

نیروگاه‌های خورشیدی ۱۴ دستگاه اجرایی خراسان شمالی افتتاح شد

بجنورد- نیروگاه‌های خورشیدی ۱۴ دستگاه اجرایی با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیروگاه‌های خورشیدی ۱۴ دستگاه اجرایی استان خراسان شمالی به‌صورت همزمان افتتاح شد.

این طرح‌ها با ظرفیت مجموع ۲۴۵ کیلووات و با اعتباری بالغ بر ۱۱۷ میلیارد ریال اجرا شده‌اند و در راستای توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، صرفه‌جویی در مصرف برق و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به بهره‌برداری رسیدند.

در این پروژه، دستگاه‌های اجرایی مختلف استان از جمله سازمان‌ها و ادارات دولتی با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان اقدام به احداث و نصب سامانه‌های خورشیدی کردند تا سهم استان در تولید انرژی پاک افزایش یابد.

