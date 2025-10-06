بازار سرمایه نیمه دوم سال عملکرد بهتری خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الله صیدی در همایش صنعت کارگزاری گفت: در بازاری که سرمایه آن 100 میلیارد دلار است بسیاری از سهامداران انتظار کاهش کارمزد را دارند و میگویند از ۹۹ هنوز در زیان هستیم. کارگزاران به جای مطالبه افزایش کارمزد، بیایند با هم بازار را بزرگتر کنیم. آنوقت درآمد کارگزاران بیشتر میشود.
وی با اشاره به اهمیت نقش کارگزاران اظهار کرد: کارگزاران نقش حیاتی در بازار سرمایه دارند. اگر کارگزاری نباشد، سایر ارکان نمیتوانند فعالیت کنند. کارگزاریها نخ تسبیح بازارند که بسیاری از ارکان را به هم متصل میکنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان کرد: یکی از افتخارات بازار سرمایه و سایر نهادهای مالی این است که در سختترین شرایط امسال، با تابآوری بالا توانستند پیچهای خطرناک را پشت سر بگذارند.
صیدی با اشاره به تجربه بورسهای دنیا در عبور از بحرانها گفت: ما از میان مراحلی که بورسهای بزرگ برای عبور از بحران دارند، هنوز در مراحل ابتدایی هستیم. رفتار بازار ما تغییر نکرده، فقط ابزارها کمی متنوعتر شدهاند. ما هنوز از ظرفیت بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری اقتصاد کشور عقب هستیم.
رئیس سازمان بورس اضافه کرد:برخی میگویند کارمزدها را صفر کنید، چون مردم ضرر کردهاند؛ اما واقعیت این است که مشکل ما کارمزد نیست، بلکه نبود رونق در بازار است. اگر بازار پویا و بزرگ شود، هم درآمدها افزایش مییابد و هم کارمزد معنای واقعی خود را پیدا میکند.
صیدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: صندوق توسعه بازار یکی از تصمیمات درست ما بود. در شرایط سخت امسال، این صندوق چند هزار میلیارد تومان منابع جدید به بازار تزریق کرد. با بزرگتر شدن این صندوق، ریسک بازار کاهش مییابد و اعتماد سرمایهگذاران افزایش پیدا میکند.
او با اشاره به دوران اخیر نوسانات و تحولات سیاسی افزود:
در یکی از شلوغترین مقاطع سال، یعنی ۱۲ روز دوران جنگ اخیر، تصور ما این بود که حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عرضه شود، اما بازار با حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان معامله به خوبی از این شرایط عبور کرد، چون فعالان میدانستند پشت بازار صندوقهای تثبیت و توسعه حضور دارند.
رئیس سازمان بورس تصریح کرد: برای ماندگاری مردم در بازار، باید از صندوق تثبیت و توسعه حمایت کنیم. این صندوق باید پایدار بماند تا بازار در بلندمدت قابل اتکا باشد.
او خطاب به کارگزاران گفت: کارگزارانی که گروههای خدمات بازار سرمایه را شکل دادهاند، بهخوبی میدانند این بازار ظرفیت و پتانسیل بالایی دارد. باید با سرمایهگذاری، برنامهریزی و ابزارهای نوین مانند توکنیزاسیون و عرضههای اولیه، بازار را بزرگتر کنیم.
صیدی در پایان با اشاره به جلسات اخیر با شرکتهای بورسی گفت: از اوایل شهریور با شرکتهای بزرگ جلساتی برگزار کردیم تا هم درباره عملکرد ششماهه و هم برنامه نیمه دوم سال گفتوگو کنیم. به جز چند صنعت خاص که دچار چالشهایی بودند، پیشبینی میکنیم نیمه دوم سال عملکرد شرکتها بهتر از نیمه اول باشد و در نتیجه، شرایط کارگزاریها نیز بهبود یابد.
