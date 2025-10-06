به گزارش خبرنگار مهر، کورش دهقان عصر دوشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان دیلم با طرح سؤالات تخصصی و چالشهای میدانی، عملکرد تیمهای پاسخگو را ارزیابی کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر در این نشست بر ضرورت آمادگی مستمر، هماهنگی بینسازمانی و تصمیمگیری سریع و مؤثر در شرایط بحران تأکید کرد.
اسماعیل کاظمی، فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان دیلم نیز ضمن قدردانی از حضور مدیرکل ، تیم کارشناسی و هیات همراه، اظهار کرد: اجرای چنین نشستها و مانورهایی نقش مهمی در افزایش آمادگی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی شهرستان دارد و موجب شناسایی نقاط ضعف و تقویت توان عملیاتی در شرایط بحرانی میشود.
در این نشست موضوعات مرتبط با آمادگی دستگاههای اجرایی در برابر حوادث طبیعی بهویژه زلزله مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش نخست، آموزش و تدریس قانون مدیریت بحران کشور توسط مدیرکل و کارشناسان ادارهکل بحران ارائه گردید و شرکتکنندگان با اصول و ضوابط قانونی مرتبط با مدیریت بحران آشنا شدند.
در بخش دوم، موضوع آمادگی و نحوه پاسخ در شرایط اضطراری مورد بحث قرار گرفت و راهکارهای افزایش هماهنگی میان دستگاهها در شرایط بحرانی تبیین شد.
همچنین در بخش دیگری از این نشست با حضور کامل اعضای ستاد، مانور دورمیزی با سناریوی وقوع زلزلهای به قدرت ۶.۷ ریشتر در شهرستان دیلم برگزار شد. در جریان این مانور، اعضا ضمن ایفای نقش دستگاههای مسئول، به بررسی وظایف، چالشها و نحوه تصمیمگیری در شرایط واقعی بحران پرداختند.
در پایان، مقرر شد دستگاههای عضو ستاد، برنامههای آمادگی و آموزشهای درونسازمانی خود را بهصورت مستمر اجرا و گزارش آن را به دبیرخانه ستاد مدیریت بحران شهرستان ارائه کنند.
