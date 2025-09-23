به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری دوشنبه شب در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با حضور مدیرکل بحران استانداری بوشهر گفت: مدیریت بحران، تنها وظیفه یک نهاد یا دستگاه خاص نیست، بلکه مسئولیتی است که تمام ارکان جامعه در آن نقش دارند.

فرماندار گناوه بیان کرد: مطالعه دقیق و آشنایی کامل اعضای ستاد مدیریت بحران با قوانین و دستورالعمل‌های موجود، امری ضروری است.

وی بر ضرورت آموزش و مطالعه دقیق قانون مدیریت بحران تاکید کرد و گفت: تنها در سایه هم‌افزایی، هماهنگی و همدلی می‌توانیم در برابر بحران‌ها عملکرد موفقی داشته باشیم.

آمادگی همه‌جانبه مدیران برای مقابله با بحران‌ها

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان گناوه با اشاره به اهمیت آمادگی همه‌جانبه مدیران اظهار کرد: به‌عنوان مدیر، باید هم در بُعد تئوری و هم در عرصه عملیاتی، توانمندی و آمادگی کامل برای مقابله با بحران‌ها داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: آمادگی‌ها باید به صورت مستمر تقویت شود تا در شرایط بحرانی، بتوانیم تصمیمات درست و مؤثر اتخاذ کنیم.

فرماندار گناوه از اعضای ستاد مدیریت بحران و شورای اداری خواست ضمن مطالعه دقیق قانون مدیریت بحران، برای کارکنان مجموعه اداری خود تشریح کنند تا با اشرافیت کامل در شرایط نیاز، آمادگی کامل داشته باشند.

این نشست با دستور کار آموزش قانون مدیریت بحران با سخنرانی مدیرکل بحران استانداری بوشهر، نحوه آمادگی و پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و مانور دور میزی در سالن فرمانداری برگزار شد.