نفت آبادان با سرمربی جدید به دنبال اولین پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال آزادگان با دیدار حساس آریو اسلامشهر و صنعت نفت آبادان پیگیری می‌شود. این مسابقه روز سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷:۰۰ در اسلامشهر برگزار خواهد شد.

آریو اسلامشهر که با کسب نتایج متوسط در هفته‌های گذشته در جایگاه دهم جدول ایستاده، میزبان این دیدار است و امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی، دومین پیروزی خود مقابل نفت آبادان را ثبت کند. در سوی مقابل، صنعت نفت آبادان با رتبه دوازدهم جدول، به دنبال خروج از شرایط ناپایدار و کسب سه امتیاز ارزشمند خارج از خانه است.

نگاهی به تاریخچه تقابل‌های دو تیم نشان می‌دهد که در دو دیدار گذشته، هیچ‌کدام موفق به کسب پیروزی نشده‌اند. آخرین بازی این دو تیم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ با تساوی بدون گل خاتمه یافت و پیش از آن نیز در دی‌ماه ۱۴۰۳، نتیجه مساوی ۱-۱ رقم خورد.

صنعت نفت بعد از ۶ هفته از لیگ دسته اول به دلیل کسب نکردن پیروزی اقدام به اخراج مسعود شجاعی و انتخاب سید سیروس پور موسوی به عنوان سرمربی خود کرده‌است.

با توجه به نزدیکی رتبه‌های دو تیم در جدول و سابقه برابر در دیدارهای رودررو، انتظار می‌رود این مسابقه با حساسیت بالا و رقابت فشرده دنبال شود. نتیجه این دیدار می‌تواند نقش مهمی در تعیین مسیر هر دو تیم در ادامه فصل ایفا کند.