نخبگان جامعه ایثارگری استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور امور ایثارگران استاندار بوشهر دوشنبه شب در بخشی از این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسلامی بیان کرد: یکی از مصداق‌های عمل به فرمایشات امامین انقلاب و رئیس‌جمهور جمهور در خصوص مسئولیت جامعه در حفظ آرمان‌های ایثارگران و عدم فراموشی مجاهدت‌های آنان، احترام به خانواده ایشان و استفاده از ظرفیت فرزندان شاهد به ویژه نخبگان این جامعه در ارکان مختلف مدیریتی جامعه است.

علی بحرانی افزود: افزایش سطح کیفی خدمات‌رسانی به خانواده معزز شهدا و ایثارگران وظیفه مسئولان و متولیان امر است و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.

در پایان این نشست ضمن امضا تفاهم‌نامه بین بنیاد شهید و بنیاد نخبگان استان در راستای خدمت رسانی و استفاده از ظرفیت این جامعه در جایگاه‌های مناسب، از این نخبگان تجلیل شد.