۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۷

نخبگان جامعه ایثارگری استان بوشهر تجلیل شدند

بوشهر- به مناسبت روز نخبگان، در آیینی جمعی از نخبگان جامعه ایثارگری استان بوشهر تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور امور ایثارگران استاندار بوشهر دوشنبه شب در بخشی از این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسلامی بیان کرد: یکی از مصداق‌های عمل به فرمایشات امامین انقلاب و رئیس‌جمهور جمهور در خصوص مسئولیت جامعه در حفظ آرمان‌های ایثارگران و عدم فراموشی مجاهدت‌های آنان، احترام به خانواده ایشان و استفاده از ظرفیت فرزندان شاهد به ویژه نخبگان این جامعه در ارکان مختلف مدیریتی جامعه است.

علی بحرانی افزود: افزایش سطح کیفی خدمات‌رسانی به خانواده معزز شهدا و ایثارگران وظیفه مسئولان و متولیان امر است و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.

در پایان این نشست ضمن امضا تفاهم‌نامه بین بنیاد شهید و بنیاد نخبگان استان در راستای خدمت رسانی و استفاده از ظرفیت این جامعه در جایگاه‌های مناسب، از این نخبگان تجلیل شد.

