به گزارش خبرنگار مهر، نشست «بررسی نقش نخبگان شاهد و ایثارگر در پویش جهادی تبیین حقایق» امروز با حضور سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

قاضی‌زاده هاشمی در این نشست ضمن تبریک آغاز امامت امام زمان (عج)، حضور نخبگان شاهد و ایثارگر را فرصت و موقعیتی مناسب برای کشور دانست و گفت: این عزیزان از خانواده‌هایی هستند که نسبت به مسائل و مشکلات بی‌تفاوت نبوده‌اند و این روحیه و نوع نگاه همچنان در وجود آنان جاری است. ظرفیت‌های این عزیزان می‌تواند فراتر از بنیاد شهید و امور ایثارگران و حتی کشور به کار گرفته شود و در عرصه‌های بین‌المللی نیز از حضور آنان بهره گرفت.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: از تشکل‌ها و نخبگان شاهد و ایثارگر نیز می‌خواهیم به‌عنوان ناظری قوی موضوعات و فعالیت‌های بنیاد و موارد مربوط به جامعه ایثارگری را تحت‌نظر داشته باشند و مسائل و نظرات خود را به بنیاد شهید و امور ایثارگران منعکس کنند و در واقع چشم ناظر بنیاد باشند.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به شرح وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بر اساس آیین‌نامه، عمده وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران در حوزه فرهنگی است و ساختارها و فعالیت‌های بنیاد نیز باید بر همین اساس تنظیم شود. نخبگان شاهد و ایثارگر از افراد پیشروی جامعه هستند که می‌توانند برای حل مشکلات ایثارگران فعالیت‌های بسیار خوبی داشته باشند. یکی از این موارد موضوع اشتغال است که کارآفرینان ایثارگر می‌توانند به ایثارگران جویای کار کمک‌های مختلفی ارائه کنند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه جامعه ایثارگری همواره در زمینه دستاوردهای علمی عملکرد درخشانی داشته است افزود: نمونه این عملکرد کسب ۱۳ رتبه زیر ۱۰۰ کنکور سراسری سال جاری توسط ایثارگران و بدون استفاده از سهمیه است. در طول ۵ سال گذشته نیز جمعاً ۱۰۵ نفر از ایثارگران در کنکور سراسری حائز رتبه‌های زیر ۱۰۰ شده‌اند.

عادل مهری مدیرکل دفتر دانش‌پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های مجموعه تشکل‌ها و نخبگان شاهد و ایثارگر گفت: هدف از اجرای این برنامه تحقق دستور مقام معظم رهبری در زمینه نهضت تبیین است.

در این نشست با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از ۳ نفر از برپاکنندگان موکب‌های مجازی ایثارگران برای مراسم اربعین حسینی (ع) تقدیر به عمل آمد و جمعی از نخبگان شاهد و ایثارگر حاضر در این نشست نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.