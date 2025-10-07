فیلمساز روسی: در سینما به دنبال ایجاد یک جریان باشید

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی مولف و مخاطب با حضور سرگی استراسووکی فیلمساز و استاد دانشگاه روسیه‌ای در سومین روز از سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان روز سه‌شنبه ۱۵ مهر در سیتی سنتر اصفهان برگزار شد.

وی در ابتدای این کارگاه با جمله‌ای از محمود دولت آبادی درباره عشق و هنر گفت: امروز ما می‌خواهیم درباره واژه هنر صحبت کنیم و اینکه چرا ما نمی‌توانیم بدون هنر زنده بمانیم‌. همانطور که می‌دانیم اصفهان مرکز هنر ایران است و شما حتما خیلی درباره هنر مطالعه و فیلم‌های مختلفی تماشا می‌کنید.

وی در ادامه بیان کرد: به گفته تارکوفسکی هنر تلاشی برای ایجاد معادله بین بی‌نهایت و یک تصویر است. هنر فقط کلمه نیست بلکه چیزی است که تصویری از زندگی را برای ما می‌سازد. هنر دید ما را نسبت به زندگی تغییر می‌دهد.

این کارگردان روسی در ادامه پرسید که چرا هنر همواره به‌روز است؟ و گفت: ادبیات و هنر تلاش دارد که پاسخی برای سوالات و چالش‌های امروزی پیدا کند. درنتیجه تا زمانی که بشر با سوالات و چالش‌های جدیدی مواجه می‌شود، هنر نیز نمی‌تواند متوقف شود. هر شخصی که تلاش می‌کند یک افکار جدید ارائه کند نباید ناامید باشد، نباید به این فکر کند که نظریه‌اش توسط مخاطب مورد استقبال قرار می‌گیرد یا نه، بلکه باید به دنبال ایجاد یک جریان باشد.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه هنر، زندگی دوم ما است، عنوان کرد: ما کنار کسانی که فیلم‌ می‌سازند، کتاب می نویسند و نظریه ای خلق می‌کنند، زندگی می‌کنیم. درنتیجه هرکسی که دست به خلق اثر می‌زند مسئولیت زیادی دارد. به همین دلیل می‌گویم که هنر حتی گاهی از خوراک بهتر است.

وی افزود: من رئیس دانشکده دانشگاه مسکو هستم و دانشجویان را به اندیشه کردن اجبار می‌کنم یعنی آنها را در موقعیت‌های جالبی می‌گذارم. همانطور که ارسطو می‌گوید هدف هنر سرگرمی و لذت نیست بلکه هدفش بهبود اخلاقی انسان است.

استراسووکی در ادامه یک افسانه روسی مطرح کرد و گفت: داستان زمانی جالب می‌شود که در آن درگیری وجود داشته باشد، اگر درگیری وجود ندارد شما باید آن را ایجاد کنید. همه فیلم‌ها زمانی غیرجذاب می‌شوند که فاقد شخصیت‌های غیرجذاب باشند. زیرا وقتی یک شخصیتی را در فیلم می‌بینیم او را با خودمان مقایسه می‌کنیم.

وی افزود: در فیلمی که خودم ساختم یک موش لجوج وجود داشت و مدام خودنمایی می‌کرد. اگر شما الگویی برای خودتان ترسیم کرده باشید این الگو در ادامه شخصیت‌پردازی فیلم کمکتان می‌کند.

این فیلمساز روس در پایان بیان کرد: راز محبوبیت یک اثر هنری این است که بتواند در وجود هر انسانی حس خوب ایجاد و مردم را تشویق به یک عمل خوب کند.