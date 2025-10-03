مرادی: آزادراه رشت - قزوین در محدوده رودبار یکطرفه شد

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی جادههای های استان گفت: به دلیل حجم بالای خودروها، آزادراه رشت - قزوین در محدوده رودبار به صورت یکطرفه درآمده است.
مرادی با بیان اینکه تردد خودروها در سایر محورهای اصلی و فرعی استان روان است، افزود: کارشناسان و واحدهای پایش این ادارهکل به صورت ۲۴ ساعته در حال رصد وضعیت جادهها هستند.
مدیرکل راهداری گیلان از مسافران و رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز، به حفظ ایمنی جادهها کمک کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مسافران برای دریافت آخرین اطلاعات ترافیکی میتوانند به سامانههای اطلاعرسانی این ادارهکل مراجعه کنند.
