  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۶

مرادی: آزادراه رشت - قزوین در محدوده رودبار یکطرفه شد

مرادی: آزادراه رشت - قزوین در محدوده رودبار یکطرفه شد

رشت- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از یکطرفه شدن آزادراه رشت - قزوین در محدوده رودبار به دلیل حجم بالای ترافیک خبر داد و گفت: پایش جاده‌ها به صورت ۲۴ ساعته ادامه دارد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی جاده‌های های استان گفت: به دلیل حجم بالای خودروها، آزادراه رشت - قزوین در محدوده رودبار به صورت یکطرفه درآمده است.

مرادی با بیان اینکه تردد خودروها در سایر محورهای اصلی و فرعی استان روان است، افزود: کارشناسان و واحدهای پایش این اداره‌کل به صورت ۲۴ ساعته در حال رصد وضعیت جاده‌ها هستند.

مدیرکل راهداری گیلان از مسافران و رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز، به حفظ ایمنی جاده‌ها کمک کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسافران برای دریافت آخرین اطلاعات ترافیکی می‌توانند به سامانه‌های اطلاع‌رسانی این اداره‌کل مراجعه کنند.

کد خبر 6610434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها