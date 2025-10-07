رشد ۲ برابری اعتبارات دامپزشکی در شهرستان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در دیدار با رئیس و کارکنان دامپزشکی شهرستان به مناسبت هفته دامپزشکی به میزبانی دفتر خود، با اشاره به نقش کلیدی دامپزشکی در سلامت و امنیت غذایی، از رشد دو برابری اعتبارات این حوزه در سطح شهرستان خبر داد و بر لزوم نظارت دقیق و همکاری دستگاه‌های اجرایی در حفظ سلامت مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت رسالت مجموعه دامپزشکی در صیانت از سلامت عمومی جامعه گفت: اولویت دولت، تغذیه سالم مردم است و دستگاه دامپزشکی به عنوان خط مقدم تأمین سلامت غذایی، نقشی بی‌بدیل در این مسیر دارد.

صمیمیان با اشاره به نگاه ویژه دولت به حوزه سلامت و امنیت غذایی افزود: با توجه به تأکیدات دولت در این زمینه، اعتبارات دامپزشکی شهرستان سمنان نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و این موضوع نشان از اهمیت ویژه این حوزه در برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان دارد.

وی با تأکید بر لزوم همکاری مستمر دستگاه‌های متولی گفت: ضروری است پیگیری مسائل مرتبط با دامپزشکی در دستور کار همه نهادهای اجرایی قرار گیرد و همکاری‌های لازم بین مجموعه فرمانداری، بخشداری مرکزی و دستگاه‌های مرتبط برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی مردم تقویت شود.

فرماندار سمنان همچنین خطاب به کارکنان دامپزشکی تصریح کرد: برای حفظ سلامت مردم باید نظارت کافی، دقیق و بی‌تعارف داشته باشید، سلامت مردم خط قرمز ماست و در این زمینه هیچ مماشاتی پذیرفتنی نیست.

وی در ادامه با اشاره به وسعت فعالیت دامپزشکی شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار رأس دام سبک در شهرستان وجود دارد که ۳۰ هزار رأس آن ثابت و ۹۰ هزار رأس متعلق به عشایر است؛ همچنین حدود ۷ هزار رأس دام سنگین نیز در سطح شهرستان وجود دارد که بیانگر گستردگی فعالیت دامپزشکی سمنان است.

صمیمیان جمع‌آوری سگ‌های ولگرد و بلاصاحب را از اولویت‌های مهم حوزه سلامت شهری دانست و بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های متولی در این زمینه تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع چابک‌سازی بدنه دولت گفت: دولت در مسیر چابک‌سازی نیروی انسانی حرکت می‌کند و اگرچه در برخی حوزه‌ها کمبود نیرو وجود دارد، اما می‌توان با افزایش مهارت‌ها، تخصص‌گرایی و بهره‌وری نیروی انسانی، این کمبود را جبران کرد.